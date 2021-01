Heimmacht Wienerwald bleibt erfolgshungrig

Details Mittwoch, 27. Januar 2021 13:07

Für den SV Wienerwald lief die Saison speziell vor eigenem Publikum nahezu perfekt. Mit Platz drei in der Tabelle der 1. Klasse Ost zeigte sich auch Coach Martin Hareter sehr zufrieden. "Wir sind sehr happy und haben uns trotz der Ausfälle gut verkauft. Es ist uns gelungen immer wieder junge Spieler einzubauen und die haben ihre Sache top gemacht", freut sich Trainer Hareter über den Erfolg seiner Truppe.

Angesprochen auf die Stärken seiner Mannschaft hatte der Coach mehrere Antworten auf Lager. "Der Zusammenhalt im Team ist enorm und wir haben die Ausfälle gut auffangen können. Zuhause waren wir eine Macht, lediglich auswärts haben wir Luft nach oben. Unsere Grenzen hat uns Himberg dann aufgezeigt", bilanziert Hareter über die absolvierten Spiele im Herbst. Aktuell sind die Pläne für die nächsten Wochen sehr ungewiss und auch Hareter würde sich mehr Klarheit wünschen. "Wir hoffen natürlich, dass es bald weiter geht. Ich rechne damit, dass maximal die Hinrunde fertig gespielt wird und darauf müssen wir uns vorbereiten", so Hareter weiter. Mit einem Heimtrainingsplan versucht der Trainer seine Mannen möglichst gut fit zu halten, um zum Start angreifen zu können.

"Wir wollen unsere Spiele gewinnen"

Auf die Frage nach den Zielen gibt Hareter eine klare Marschrichtung vor. "Wir wollen unsere noch ausstehenden Spiele gewinnen. Wenn uns das gelingt, könnten wir am Ende vorne stehen", so Hareter, der auch die personelle Lage kurz anspricht. "Unser Kader wird wieder größer werden, denn einige kommen von ihren Verletzungen retour. Ansonsten bleibt der Kader wie er ist und wir sehen keinen Bedarf etwas zu ändern. Man hat gesehen, dass die Ersatzspieler problemlos nachrücken können und das werden wir auch in naher Zukunft so handhaben", so Hareter abschließend. In der 1. Klasse Ost steht jedenafalls ein harter Kampf um den Titel bevor, denn gleich mehrere Teams können noch an den Aufstieg glauben.