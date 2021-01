Himberg setzt sich hohe Ziele

Details Mittwoch, 27. Januar 2021 14:40

Der SC Himberg spielte einen fast perfekten Herbst. Einzig das Spiel gegen Breitenfurt verlor die Elf von Trainer Elvir Ibrahimovic und steht aktuell auf Platz zwei in der 1. Klasse Ost. "Wir waren oft überragend und haben unsere gewohnten Stärken auf den Platz gebracht. Der einzige negative Punkt war die Niederlage und wir hätten gerne diese drei Punkte mehr auf dem Konto", so Trainer Ibrahimovic.

Dennoch zeigte der SC Himberg eine starke Leistung und konnte gleich sechs Spiele der neun ausgetragenen für sich entscheiden. Auch das Thema rund um das Corona-Virus machte der Mannschaft keinen Strich durch die Rechnung. "Wir haben einen Fall gehabt aber super darauf reagiert. Der ganze Verein hat alles eingehalten und wir haben nichts dem Zufall überlassen", so Himberg-Coach Ibrahimovic, der sich von Seiten des Verbands eine einheitliche Lösung gegen Ende der Saison gewünscht hätte. "Manche haben jetzt schon mehr Spiele gespielt als andere und das finde ich nicht korrekt. Die Teams mit weniger Spielen könnten noch aktiv auf dem Transfersmarkt eingreifen und sich verstärken", gibt der Trainer zu bedenken.

Klares Ziel Meistertitel

Personell wird sich in Himberg über den Winter nicht all zu viel verändern. Lediglich in der Offensive hat man einen Abgang zu vermelden. "Wir waren in der Offenive ohnehin überbesetzt und wollen in der Hinsicht kürzer treten. Dafür sind wir auf der Suche nach einem Defensivspieler oder einen für das Mittelfeld. Es wird wahrscheinlich nur einen Neuzugang geben", so der Coach, der auch auf die Ziele genau eingeht. "Unser Ziel ist und bleibt der Titel, ganz klar. Ich hoffe, dass wir so viele Runden wie möglich spielen können. Wenn nicht, ist Perchtholdsdorf natürlich im Vorteil. Aus unserer Sicht bleibt zu hoffen, dass es noch eine Hin- und Rückrunde geben wird. So oder so bin ich optimistisch und glaube an die Mannschaft", so der zuversichtliche Trainer des SC Himberg.