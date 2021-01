Perchtholdsdorfer Flow führte zur Tabellenführung

Details Mittwoch, 27. Januar 2021 15:13

Der SC Perchtholdsdorf spielte eine fast makellose Runde im Herbst und steht nach neun gespielten Runden an der Spitze der 1. Klasse Ost. Für viele überraschend, nicht aber für den Trainer, Christian Gadolla. "Man hat schon in der Vorbereitung gemerkt was die Mannschaft im Stande ist zu leisten. Dass es so schnell geht und wir oben stehen ist natürlich eine tolle Sache", so der Trainer des SCP.

Die junge Mannschaft von Christian Gadolla zeigte sich extrem konstant und steht nicht zu Unrecht an der Spitze. "Wir haben sehr viel aus der Mannschaft rausholen können und stehen sicher nicht mit Glück oben. Wir haben uns im taktischen Bereich gesteigert und sind dann früh in eine Art Flow gekommen", bilanziert der Coach. Auch vom allgegenwärtigen Thema Corona ließ man sich nicht aus der Fassung bringen und zeigte sich davon unbeindruckt. "Wir hatten keinen Fall und sind auch sonst kein Risiko eingegangen. Mittlerweile stehen wir in den Startlöchern und hoffen, dass es bald wieder weitergehen kann", so Gadolla weiter.

"Wir können, müssen aber nicht"

In Anbretracht der 100-Jahr-Feier des Vereins wäre ein Meistertitel genau in diesem Jahr eine tolle Sache. "Natürlich wäre das ein Traum aber da haben wir noch viel Arbeit vor uns. Es ist möglich und unsere Chancen würden steigen, wenn nur mehr die Hinrunde fertig gespielt wird. Jedenfalls gibt es für die Jungs keinen Druck. Wir können, müssen aber nicht Meister werden", macht der Trainer deutlich. Um bestens vorbereitet zu sein wird es zwei Neuzugänge geben. "Ein Wunschspieler wird dazu stoßen und wir sind in der Breite jetzt wieder besser besetzt, das hat uns ein wenig gefehlt. Die Jungs haben enormes Potenzial und ich weiß, dass noch viel mehr in ihnen steckt. Wenn dieser Weg so weitergeht, werden wir noch viel Freuede haben", so der zuversichtliche Trainer des SC Perchtholdsdorf, Christian Gadolla.