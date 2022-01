Aufbruchstimmung beim SC Maria Lanzendorf

Details Montag, 24. Januar 2022 11:10

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Christopher Neubauer, Sportlicher Leiter des SC Maria Lanzendorf, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 1. Klasse Ost nach der starken Bilanz von elf Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen mit 34 Punkten als Zweiter. Exakt der gleichen Ausbeute wie Spitzenreiter Sommerein. Der Kampf um den Meistertitel im Frühjahr verspricht also Hochspannung, denn auch der Tabellendritte Perchtoldsdorf liegt mit 32 Zählern nur knapp hinter dem Führungsduo.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Christopher Neubauer: "Wir sind mit der Herbstsaison sehr zufrieden. Unser Ziel vor Saisonbeginn war ein Platz in den Top 5. Leider sind wir mit einer Niederlage im Derby gegen Himberg gestartet, konnten danach jedoch eine Serie starten die nur von einer unnötigen Niederlage in Haslau unterbrochen wurde. Danach konnten wir wieder wichtige Siege einfahren. Im entscheidenden letzten Match gegen Sommerein konnten wir, auch aufgrund einiger Ausfälle, unser Potential nicht abrufen und haben so die Winterkrone verloren."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Neubauer: "Es herrscht im gesamten Verein eine Aufbruchstimmung. Die Zusammenarbeit mit meinem Stellvertreter Dalibor Krunic und Trainer Christian Brosig klappt hervorragend. Auch Obmann Gregor Lodner steht uns immer zur Seite. Die erstmalige Chance mit unserem Verein in die Gebietsliga aufzusteigen schweißt uns zusammen und diesem Ziel ordnen wir alles unter."

Im Winter gezielt verstärkt

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Neubauer: "Wir haben uns im Winter gezielt verstärkt. Die vakante Position als zweiten Tormann konnten wir mit dem erfahrenen Goalie Mario Loserth vom SC Theresienfeld besetzen. Er hat schon bei einigen Vereinen wie Oberwaltersdorf, Eichkogel oder Gumpoldskirchen bewiesen das er jederzeit auch eine Nummer 1 sein kann. Unser zweiter Neuzugang, Milan Milojevic, ist für die Offensive geplant und wird unsere linke Seite verstärken. Er kommt vom SC Pfaffstätten und hat dort in den letzten Jahren bewiesen, dass er extrem torgefährlich ist. Ich denke er wird perfekt mit Sasa Pantic und Pavol Bures harmonieren. Der dritte Neuzugang ist Anton Köller. Er ist für die Defensive geplant und kommt vom ASV Vösendorf. Nach einer kurzen Karrierepause möchte er bei uns wieder durchstarten und dort weiter machen, wo er aufgehört hat: Als unumstrittener Stammspieler. Verlassen wird uns Stürmer Martin Kilian, der aufgrund der großen Konkurrenz nicht zum Zug kam und nach Moosbrunn wechselt."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Neubauer: "Wir hatten immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Michael Burdis verletzte sich am Meniskus. Er steht uns ab dem Frühjahr aber wieder zur Verfügung. Auch andere Spieler wie Pavol Bures, Christoph Polzer, Dominic Hentschl oder Patrick Koch standen uns wegen Corona oder verletzungsbedingt nicht immer zur Verfügung. Dazu der Langzeitausfall von Mittelfeldmann Patrick Weber, der aber ab dem Vorbereitungsstart wieder dazu stößt."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Neubauer: "Unser Ziel ist es solange wie möglich an der Spitze dran zu bleiben und im entscheidenden Moment da zu sein, um die Meisterschaft auch zu gewinnen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Neubauer: "Ich gehe davon aus, dass die Meisterschaft unter den bekannten Vorschriften zu Ende gespielt wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Neubauer: "Für mich sind die absoluten Favoriten Sommerein und Perchtoldsdorf. Danach kommen wir und mit etwas respektabstand Bruck II und die 'Wundertüte' Himberg."