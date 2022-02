Sportfreunde Berg sind gut aufgestellt

Details Dienstag, 22. Februar 2022 13:11

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Rudi Zach, Trainer der Sportfreunde Berg, am Wort. Seine Mannschaft überwintert dabei in der 1. Klasse Ost nach sieben Siegen, vier Remis und vier Niederlagen mit 25 Punkten auf Rang fünf. "Sehr zufriedenstellend" für Zach, der auch für die Frühjahrssaison klare Vorstellungen hat: "Zielsetzung wäre die Punkteanzahl zu verdoppeln und eine Platzierung zwischen fünf und acht."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Rudi Zach: "Die Herbstsaison war sehr zufriedenstellend. Wir konnten die angepeilte Platzierung, als auch die 25 Punkte, welche wir uns als Ziel gesetzt hatten, erreichen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Zach: "Die Stimmung im Verein sehr gut und positiv."

Hraska und Niefergall gingen, Luscik kam

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Zach: "Es gab mit Filip Hraska und Nico Niefergall zwei Abgänge sowie mit Marek Luscik einen Neuzugang."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Zach: "Grundsätzlich sind wir gut aufgestellt. Unser Kader ist allerdings sehr dünn besetzt. Leider war es Corona bedingt sehr schwierig in der Übertrittszeit neue Spieler zu bekommen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Zach: "Zielsetzung wäre die Punkteanzahl zu verdoppeln und eine Platzierung zwischen fünf und acht."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Zach: "Ich denke das die Saison ohne Unterbrechungen fertig gespielt wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Zach: "Titelkandidaten sind für mich Sommerein, Perchtoldsdorf und Maria Lanzendorf. Einer dieser drei Vereine wird sich vermutlich den Titel holen."