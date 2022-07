1. Klasse Ost: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 10:15

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Jonas Kürner (SC Göttl. - Arb.)

Endergebnis:



1. Jonas Kürner (SC Göttl. - Arb. / 4415 Stimmen)

2. Kajetan Giacomo (USC Perchtoldsdorf / 3507 Stimmen)

3. Benjamin Koch (SC Himberg / 1393 Stimmen)

4. Lukas Braunschmidt (Sportfreunde Berg / 777 Stimmen)

5. Dominik Koch (SC Haslau / 725 Stimmen)

6. Christoph Blum (FCM Traiskirchen II / 332 Stimmen)

7. Patrick Wieser (Sportfreunde Berg / 246 Stimmen)

8. Daniel Koller (Maria Lanzendorf / 210 Stimmen)

9. Manuel Niernberger (SC Haslau / 133 Stimmen)

10. Michael Burdis (Maria Lanzendorf / 119 Stimmen)