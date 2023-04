SV Wienerwald stellt die Weichen Richtung Zukunft

Details Donnerstag, 20. April 2023 14:28

Der SV Wienerwald hat sich nach einem schlechten Start in die Rückrunde der 1. Klasse Ost prompt wieder erfangen und den Restart noch in ein gutes Momentum umgemünzt. Aktuell liegt man auf einem soliden fünften Platz, man weiß jedoch, dass aufgrund der aktuellen personellen Situation mit dem einen oder anderen verletzten Spieler die Bäume im Frühjahr nicht mehr allzu hoch in den Himmel wachsen werden. Ligaportal.at hat Andreas Fischer, den Trainer des SVW zum Gespräch gebeten.

Ligaportal.at: Herr Fischer, wie fällt Ihr erstes Resümee zur laufenden Frühjahrsmeisterschaft aus?

Andreas Fischer: Der Start war schlecht mit der Niederlage in Schwadorf, aber seitdem haben wir aus vier Spielen zwei Siege und zwei Remis geholt, das ist ordentlich, auch von der Leistung betrachtet war das, denke ich, ordentlich. Wir befinden uns jetzt im vorderen Mittelfeld, nach ganz vorne ist nichts mehr möglich, nach hinten sollten wir auch möglichst abgesichert sein. Leider haben wir zuletzt ein paar Langzeitverletzte hinzubekommen, das ist aber normal im Fußball und von daher ist es summa summarum okay, wie es bis jetzt sportlich gelaufen ist.

Ligaportal.at: Sie haben es gesagt, es werden weder nach vorne noch nach hinten große Sprünge möglich sein, welche Ziele hat man sich nun gesetzt?

Andreas Fischer: Wir schauen quasi schon, wie die Mannschaft zusammenpasst bzw. die Kaderzusammenstellung für das nächste Jahr, wo man sich verbessern kann. Ansonsten ist es unser Ziel, jedes Match möglichst gut zu spielen, sich jetzt auf eine gewisse Punkteanzahl oder einen gewissen Rang festzulegen, ist schwierig, wenn drei bis vier wichtige Spieler länger verletzt sind, sind die Ziele andere als wenn alle an Bord sind. Wir werden schauen, dass wir uns bestmöglich für die nächste Saison einspielen und sehen, wo wir Verstärkungen brauchen bzw. wo es eh okay ist.

Ligaportal.at: Schlägt jetzt auch die Stunde der jüngeren Spieler?

Andreas Fischer: In Berg haben wir jetzt schon einen Burschen von der U16 dabei, wobei ich sagen muss, dass wir generell ansonsten noch nicht viele Junge mit an Bord haben. Die Spieler unserer U16 sind noch sehr jung, da sind ein paar talentierte dabei, die brauchen aber noch ein bisschen. Von den letzten Generationen sind allerdings schon ein paar im Kader dabei, in der U23 haben wir momentan nicht so viele , die nach oben schieben.

Ligaportal.at: Ein paar Worte noch zum nächsten Gegner, was ist von diesem Spiel zu erwarten?

Andreas Fischer: Berg ist ein Tabellennachbar von uns, es ist daher sicher ein enges Spiel zu erwarten. Wir haben zuhause 2:0 gewonnen, das zweite Tor fiel aber erst in der Nachspielzeit, ich erwarte mir ein Match auf Augenhöhe, die Tagesform wird für den Ausgang ausschlaggebend sein.

