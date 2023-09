Der SV Wienerwald feiert beim SC Göttlesbrunn - Arb. einen Kantersieg

Details Samstag, 16. September 2023 00:01

1. Klasse Ost: Wienerwald hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem SC Göttlesbrunn - Arbesthal vor rund 120 Besuchern das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 5:1 für den SV Wienerwald. Wienerwald hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gäste alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Der Ligaprimus erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Reginald Nnamezie traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Doch zunächst wußten die Gastgeber zu antworten. Der SV Wienerwald musste den Treffer von Manuel Brunnthaler zum 1:1 hinnehmen (17.). Neun Minuten später ging Wienerwald durch den zweiten Treffer von Nnamezie erneut in Führung. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Peter Ertl per Strafstoß das 3:1 für den SV Wienerwald (42.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Ausgleichstor von Brunnthaler bleibt nur ein Ehrentreffer

Samuel Liptak beseitigte mit seinen Toren (62./87.) die letzten Zweifel am Sieg von Wienerwald. Schlussendlich reklamierte der SV Wienerwald einen Sieg in der Fremde für sich und wies den SCGA in die Schranken.

Wann bekommt der Gastgeber die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Wienerwald gerät der SC Göttlesbrunn - Arbesthal immer weiter in die Bredouille. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SC Göttl. - Arb. bei.

Der SV Wienerwald ist mit 19 Punkten aus sieben Partien gut in die Saison gestartet. Mit nur vier Gegentoren hat Wienerwald die beste Defensive der 1. Klasse Ost. Der SV Wienerwald bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Wienerwald sechs Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Während beim SCGA derzeit mächtig Sand im Getriebe ist – in den letzten vier Spielen holte man keinen Sieg – hat der SV Wienerwald mit 19 Punkten gut lachen.

Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal ist am Samstag (16:00 Uhr) beim SK Breitenfurt zu Gast. Für Wienerwald geht es in zwei Wochen weiter, wenn am 29.09.2023 der SK Breitenfurt gastiert.

1. Klasse Ost: SC Göttlesbrunn - Arbesthal – SV Wienerwald, 1:5 (1:3)

87 Samuel Liptak 1:5

62 Samuel Liptak 1:4

42 Peter Ertl 1:3

26 Reginald Nnamezie 1:2

17 Manuel Brunnthaler 1:1

3 Reginald Nnamezie 0:1

