Perchtoldsdorf hat die Nase gegen Traiskirchen II vorn

1. Klasse Ost: Für die Zweitvertretung von FCM Traiskirchen gab es in der Auswärtspartie gegen Perchtoldsdorf nichts zu holen. FCM Traiskirchen KM II verlor vor rund 55 Besuchern mit 1:3. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USC Perchtoldsdorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Fast eine halbe Stunde verlief das Spiel torlos. Laurenz Schmidt brachte FCM Traiskirchen II dann in der 27. Minute ins Hintertreffen. Nur wenige Minuten später enteilten die Heimsichen den Gästen. Martin Axmann versenkte die Kugel zum 2:0 für den USC Perchtoldsdorf (33.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause.

Entscheidung Sekunden nach der Pause

Lucas Kneissl brachte Perchtoldsdorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (46.). Der USC Perchtoldsdorf musste den Treffer von Leon Sagna zum 1:3 hinnehmen (88.). Am Ende stand Perchtoldsdorf als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Die drei Zähler katapultierten den USC Perchtoldsdorf in der Tabelle auf Platz vier. Die Angriffsreihe von Perchtoldsdorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 15 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur einmal gab sich der USC Perchtoldsdorf bisher geschlagen. Perchtoldsdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

FCM Traiskirchen KM II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste holten auswärts bisher nur vier Zähler. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den USC Perchtoldsdorf – FCM Traiskirchen II bleibt weiter unten drin. Die formschwache Abwehr, die bis dato 21 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FCM Traiskirchen KM II in dieser Saison. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von FCM Traiskirchen II alles andere als positiv. Für FCM Traiskirchen KM II sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Kommenden Freitag (19:30 Uhr) tritt Perchtoldsdorf beim SC Sommerein an, einen Tag später muss FCM Traiskirchen II seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen die 1. SVg Guntramsdorf erledigen.

1. Klasse Ost: USC Perchtoldsdorf – FCM Traiskirchen KM II, 3:1 (2:0)

88 Leon Sagna 3:1

46 Lucas Kneissl 3:0

33 Martin Axmann 2:0

27 Laurenz Schmidt 1:0

