Velm holt die Big Points beim SC Höflein

Details Samstag, 23. September 2023 00:01

1. Klasse Ost: Mehr als 220 Zuschauer wollten sich das Topspiel der 8. Runde nicht entgehen lassen. Die gute Serie des SC Höflein seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Heimmannschaft verlor gegen den FSV Velm mit 2:4 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein.

Mehr als zwanzig Minuten lang konnte kein Team etwas Zählbares auf die Anzeigentafel bringen. Doch Velm ging vor 220 Zuschauern in Führung. Marcel Ebinger war es, der in der 25. Minute zur Stelle war. Die Gäste mussten den Freistoß-Treffer von Maximilian Divljak zum 1:1 hinnehmen (45+2.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Blitzstart in die zweite Halbzeit

Die Gäste erwischten einen Blitzstart in die zweite Halbzeit. Sebastian Spanel beförderte das Leder zum 2:1 des FSV Velm über die Linie (46.). Spanel schnürte mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (59.). Den gebrauchten Tag von Höflein unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Mario Marko durch eine Rote Karte (73.). Den Vorsprung von Velm ließ Ebinger in der 75. Minute auf 4:1 anwachsen. Patrik Adamek verkürzte für den SC Höflein später in der 89. Minute auf 2:4. Letzten Endes holte der FSV Velm gegen Höflein drei Zähler.

Durch diese Niederlage fällt der SC Höflein in der Tabelle auf Platz drei zurück.

Bei Velm präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (17). Mit dem Dreier sprang der FSV Velm auf den zweiten Platz der 1. Klasse Ost. Sechs Spiele ist es her, dass Velm zuletzt eine Niederlage kassierte.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Kommenden Freitag (19:30 Uhr) tritt Höflein beim SC Wolfsthal an. Der nächste Gegner des FSV Velm, welcher in zwei Wochen, am 08.10.2023, empfangen wird, ist Wolfsthal.

1. Klasse Ost: SC Höflein – FSV Velm, 2:4 (1:1)

89 Patrik Adamek 2:4

75 Marcel Ebinger 1:4

59 Sebastian Spanel 1:3

46 Sebastian Spanel 1:2

47 Maximilian Divljak 1:1

25 Marcel Ebinger 0:1

