Drei Rote Karten! Berg und Schwadorf teilen sich die Punkte

Details Sonntag, 24. September 2023 00:01

1. Klasse Ost: 2:2 hieß es nach dem Spiel der Sportfreunde Berg gegen den ASK Schwadorf 1936 vor rund 90 Zuschauern. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Eine halbe Stunde lang hielt auf beiden Seiten die Null. Ales Stroncer brachte den ASK Schwadorf in der 30. Minute ins Hintertreffen.

Lochpass und die Nummer 16 kommt frei vorm Tormann zum Abschluss. RomanWallner, Ticker-Reporter

Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause Berg, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging.

Lichner-Treffer bringt den Teilerfolg

Marian Kopca von der Heimmannschaft sah glatt Rot (52., Foul). Dominic Hlavac schockte die Sportfreunde Berg und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Schwadorf (62./92., Freistoß).

Die Nummer 9 bekommt den so „wichtigen“ zweiten Ball im 16er und zeigte kurz das auch er ein kleiner Messi sein kann und dreht sich auf engstem Raum und schließttrocken in die lange Eck ab. RomanWallner, Ticker-Reporter

Dann lagen die Nerven blank. Bergs Trainer Dieter Firmkranz und Ersatzkeeper Bekim Kjazimi sahen in der Nachspielzeit noch glatt Rot (93.). Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Richard Lichner mit seinem Solo und Treffer aus der 94. Minute verantwortlich. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Berg und der ASK Schwadorf 1936 spielten unentschieden.

Die Sportfreunde Berg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Berg bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwölf. Die bisherige Saisonbilanz der Sportfreunde Berg bleibt mit einem Sieg, drei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Berg. Von 15 möglichen Zählern holte man nur zwei.

Derzeit belegt der ASK Schwadorf den ersten Abstiegsplatz. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Gasts ist deutlich zu hoch. 27 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Ost fing sich bislang mehr Tore ein.

Die Sportfreunde Berg tritt am kommenden Freitag beim SC Göttl. - Arb. an, Schwadorf empfängt am selben Tag die Zweitvertretung von FCM Traiskirchen KM.

1. Klasse Ost: Sportfreunde Berg – ASK Schwadorf 1936, 2:2 (1:0)

94 Richard Lichner 2:2

92 Dominic Hlavac 1:2

62 Dominic Hlavac 1:1

30 Ales Stroncer 1:0

