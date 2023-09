Wienerwald triumphiert im Gipfeltreffen gegen Breitenfurt

Details Samstag, 30. September 2023 00:01

1. Klasse Ost: Vor 200 Zuschauern kam es am Freitagabend zum Topspiel der 9. Runde. Wienerwald und der SK Breitenfurt lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Der SV Wienerwald wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Die Gastgeber durften schon früh im Spiel jubeln. Samuel Liptak brachte sein Team in der neunten Minute nach vorn. Danach blieb das Ergebnis lange Zeit unverändert. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Florian Wirth die Führung von Wienerwald aus. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Nicola Magdelinic seine Chance und schoss das 1:2 (45.) für Breitenfurt. Durchsetzungsstark zeigte sich der SK Breitenfurt, als Florian Germ (46.) den Ausgleich markierte. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Ein Elfer entschied das Topspiel

Marcel Habersam (46.) schlug kurz nach Wiederbeginn im gegnerischen Strafraum zu und brachte Breitenfurt in Führung. Doch diese Führung hielt nur 120 Sekunden lang. Der SV Wienerwald zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Dominik Schalmoser (48.) und Peter Ertl (53.) mit ihren Treffern das Spiel. In derselben Minute war Magdelinic vom SK Breitenfurt des Platzes verwiesen worden, denn mit seiner Notbremse im Strafraum ermöglichte er den Hausherren den Elfmetertreffer zum 4:3. Die letzte halbe Stunde passierte nicht mehr viel. Unter dem Strich verbuchte Wienerwald gegen den Gast einen 4:3-Sieg.

Dem SV Wienerwald ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen Breitenfurt verbuchte man bereits den siebten Saisonsieg.

In der Tabelle liegt der SK Breitenfurt nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Die gute Bilanz des SK Breitenfurt hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Breitenfurt bisher fünf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Nach Wienerwald stellt der SK Breitenfurt mit 20 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Der SK Breitenfurt baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus. Den SV Wienerwald scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Der Gastgeber tritt am Samstag bei der Sportfreunde Berg an. Der nächste Gegner von Breitenfurt, welcher in zwei Wochen, am 14.10.2023, empfangen wird, ist Berg.

1. Klasse Ost: SV Wienerwald – SK Breitenfurt, 4:3 (2:2)

53 Peter Ertl 4:3

48 Dominik Schalmoser 3:3

46 Marcel Habersam 2:3

46 Florian Germ 2:2

45 Nicola Magdelinic 2:1

42 Florian Wirth 2:0

9 Samuel Liptak 1:0

