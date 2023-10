Brunnhofer schießt SVg Guntramsdorf zum Sieg gegen Zwölfaxing

Details Samstag, 14. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Ost: Etwa 50 Zuschauer beobachteten dieses Spiel der 11. Runde. Ein Tor machte den Unterschied – die 1. SVg Guntramsdorf siegte mit 2:1 gegen den SV Zwölfaxing. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für die SVg Guntramsdorf.

Der erste Abschluss der Heimelf landete im Außennetz (6.). Eine halbe Stunde lang gab es für die Zuschauer keine Tore zu sehen. Dann schlugen die Gastgeber aber doch noch zu. Valentin Feher brachte die Heimmannschaft in der 30. Minute nach vorn. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Guntramsdorf einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Siegtreffer kurz nach dem Ausgleich

Für das 1:1 von Zwölfaxing zeichnete Marvin Muck verantwortlich (51.). Daniel Brunnhofer stellte die Weichen für die 1. SVg Guntramsdorf auf Sieg, als er in Minute 53 mit dem 2:1 zur Stelle war. Nach einer flachen Hereingabe von Alexander Zanitzer konnte Brunnhofer im Zentrum mit einem Schuss aus der Drehung den Ball im lngen Eck unterbringen. Mehr sollte dem SV Zwölfaxing aber nicht mehr gelingen. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten der SVg Guntramsdorf.

Für Guntramsdorf gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus sechs Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die 1. SVg Guntramsdorf machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem neunten Platz. Vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat die SVg Guntramsdorf derzeit auf dem Konto.

Der SV Zwölfaxing muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Tabelle liegt der Gast nach der Pleite weiter auf dem 14. Rang. Zwölfaxing schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 27 Gegentore verdauen musste. In dieser Saison sammelte der SV Zwölfaxing bisher zwei Siege und kassierte acht Niederlagen. Zwölfaxing bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Am nächsten Freitag reist Guntramsdorf zum SC Höflein, zeitgleich empfängt der SV Zwölfaxing den ASK Schwadorf 1936.

1. Klasse Ost: 1. SVg Guntramsdorf – SV Zwölfaxing, 2:1 (1:0)

53 Daniel Brunnhofer 2:1

51 Marvin Muck 1:1

30 Valentin Feher 1:0

