Torreiches Unentschieden zwischen Perchtoldsdorf und Höflein

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Ost: Im Spiel des USC Perchtoldsdorf gegen den SC Höflein gab es vor rund 150 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Der vermeintlich leichte Gegner war der SC Höflein mitnichten. Höflein kam gegen Perchtoldsdorf zu einem achtbaren Remis.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. In der zweiten Minute ging Höflein in Front. Mario Marko war es, der vor 150 Zuschauern zur Stelle war. Bereits in der 13. Minute erhöhte Patrik Adamek den Vorsprung des Gasts, nachdem er einen Konter mit einem platzierten Schuss ins lange Eck abschließen konnte. Auch im Anschluss fanden die Gäste gute Möglichkeiten vor um den Vorsprung weiter auszubauen. Die beste Chance vergab man in Minute 25, als ein Kopfball nur um Zentimeter neben dem Tor landete. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Laurenz Schmidt in der 28. Minute, nachdem der erste Versuch an der Querlatte landete und Schmidt zum Anschluss abstauben konnte. Mario Marko hatte nach einem Abspielfehler der Gastgeber die riesen Chance auf das 3:1, doch sein Abschluss alleine vor dem Torhüter ging weit über das Tor (45+1.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Perchtoldsdorf dreht das Spiel

Oliver Winkler ließ sich in der 50. Minute nicht zweimal bitten und verwertete nach einem Stanglpass zum 2:2 für den USC Perchtoldsdorf. Für das 3:2 des Heimteams zeichnete Mario Vytesnik verantwortlich (55.), der sich mit viel Einsatz am Fünfmeterraum durchsetzte und den Ball dann aus spitzem Winkel im Tor unterbrachte. Die Gastgeber drängten nun auf die Vorentscheidung doch dabei konnte sich Höfleins Keeper Julius Pentek zweimal auszeichnen und einen weiteren Gegentreffer verhindern. In der 75. Minute sicherte Adamek seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden, nachdem er einen starken Pass an der linken Seite aufnahm und sich im Eins-gegen-Eins gegen den Schlussmann der Heimelf durchsetzte. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Letztlich trennten sich Perchtoldsdorf und der SC Höflein remis.

Sicherlich ist das Ergebnis für den USC Perchtoldsdorf nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Nur zweimal gab sich Perchtoldsdorf bisher geschlagen. Der USC Perchtoldsdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Höflein in der Tabelle auf Platz neun. Der SC Höflein verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und zwei Niederlagen. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird Höflein nach unten durchgereicht.

Am kommenden Sonntag tritt Perchtoldsdorf beim FSV Velm an, während der SC Höflein zwei Tage zuvor die 1. SVg Guntramsdorf empfängt.

1. Klasse Ost: USC Perchtoldsdorf – SC Höflein, 3:3 (1:2)

75 Patrik Adamek 3:3

55 Mario Vytesnik 3:2

50 Oliver Winkler 2:2

28 Laurenz Schmidt 1:2

13 Patrik Adamek 0:2

2 Mario Marko 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.