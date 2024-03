Perchtoldsdorf liest SVg Guntramsdorf die Leviten

Spielberichte

Details Samstag, 09. März 2024 10:35

1. Klasse Ost: Der USC Perchtoldsdorf erteilte der 1. SVg Guntramsdorf vor rund 90 Besuchern eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Perchtoldsdorf. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des USC Perchtoldsdorf. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Durch das 2:2 im Hinspiel war es keinem der beiden Teams gelungen, einen Sieg für sich zu verbuchen.

Die Gastgeber konnten das Spiel lange Zeit offen halten. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Doch nach der Pause entwickelte sich eine einseitige Partie. Lukas Rapp brachte sein Team in der 51. Minute nach vorn. Oliver Winkler schoss die Kugel zum 2:0 für Perchtoldsdorf über die Linie (63.). Für das 3:0 des Gasts sorgte Lucas Kneissl, der in Minute 74 zur Stelle war und somit auch die Vorentscheidung herbei führte. Laurenz Schmidt legte in der 79. Minute zum 4:0 für den USC Perchtoldsdorf nach. Kneissl besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Perchtoldsdorf (90.). Der USC Perchtoldsdorf überrannte die SVg Guntramsdorf förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Perchtoldsdorf weiter im Verfolgerfeld

Guntramsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen Perchtoldsdorf steht die 1. SVg Guntramsdorf mit dem Rücken zur Wand. Wo bei der SVg Guntramsdorf der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 13 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Vier Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei Guntramsdorf. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon fünf Spiele zurück.

Der USC Perchtoldsdorf machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem dritten Platz. Perchtoldsdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. In den letzten fünf Partien rief der USC Perchtoldsdorf konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Die 1. SVg Guntramsdorf tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 22.03.2024, beim ASK Schwadorf 1936 an. Als Nächstes steht Perchtoldsdorf dem ASK Schwadorf gegenüber (Samstag, 14:00 Uhr).

1. Klasse Ost: 1. SVg Guntramsdorf – USC Perchtoldsdorf, 0:5 (0:0)

90 Lucas Kneissl 0:5

79 Laurenz Schmidt 0:4

74 Lucas Kneissl 0:3

63 Oliver Winkler 0:2

51 Lukas Rapp 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.