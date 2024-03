In der Nachspielzeit: Zwölfaxing ringt die Sportfreunde Berg nieder

Spielberichte

Details Sonntag, 10. März 2024 10:15

1. Klasse Ost: Rund 120 Zuschauer wollten sich den Frühjahrsauftakt in Berg nicht entgehen lassen und bekamen gleich acht Treffer zu sehen. Gegen Zwölfaxing holte sich Berg eine 3:5-Schlappe ab. Das Hinspiel beim SV Zwölfaxing hatte die Sportfreunde Berg schlussendlich mit 4:2 gewonnen.

Eine knappe halbe Stunde hielt auf beiden Seiten die Null. Bergs Lukas Cambal brachte den Ball zum 1:0 über die Linie (27.). Doch diese Führung hielt nur 120 Sekunden lang. Zwölfaxing brachte das Netz in Minute 29 für den Ausgleich zum Zappeln und Lazar Knezevic ließ sich zum ersten Mal feiern. Die Gäste witterten ihre Chance, nutzten das Momentum und Knezevic schoss den Ball zum 2:1 ein (31.). Wieder nur zwei Minuten später drehten die Gäste erneut jubelnd ab. Die Sportfreunde Berg geriet deutlicher in Rückstand, als der SV Zwölfaxing durch Mustafa Shamandi auf 3:1 erhöhte (33.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Torreiche Schlussminuten

Innerhalb weniger Minuten trafen Patrik Sabo (84., Elfmeter) und Christian Stekovics (85.) zum 3:3-Ausgleich. Damit bewies Berg nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Doch die Gäste konnten in der Nachspielzeit nochmal antworten. Durchsetzungsstark zeigte sich Zwölfaxing, als Alexander Zanitzer (90.) und Christopher Kreitmeier (95.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Schließlich strich der SV Zwölfaxing die Optimalausbeute gegen die Sportfreunde Berg ein.

Berg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung der Heimmannschaft knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die Sportfreunde Berg musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Berg insgesamt auch nur zwei Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Sportfreunde Berg verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Zwölfaxing machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zwölften Platz. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des SV Zwölfaxing liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 50 Gegentreffer fing. In dieser Saison sammelte der SV Zwölfaxing bisher vier Siege und kassierte elf Niederlagen.

Berg stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) beim SC Höflein vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Zwölfaxing die Reserve von FCM Flyeralarm Traiskirchen KM.

1. Klasse Ost: Sportfreunde Berg – SV Zwölfaxing, 3:5 (1:3)

95 Christopher Kreitmeier 3:5

90 Alexander Zanitzer 3:4

85 Christian Stekovics 3:3

84 Patrik Sabo 2:3

33 Mustafa Shamandi 1:3

31 Lazar Knezevic 1:2

29 Lazar Knezevic 1:1

27 Lukas Cambal 1:0

Details

