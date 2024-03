Perchtoldsdorf gewinnt gegen ASK Schwadorf

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 06:22

1. Klasse Ost: Durch ein 3:1 holte sich Perchtoldsdorf in der Partie gegen den ASK Schwadorf vor 80 Fans drei Punkte. Pflichtgemäß strich der USC Perchtoldsdorf gegen Schwadorf drei Zähler ein. Das Hinspiel beim ASK Schwadorf 1936 hatte Perchtoldsdorf schlussendlich mit 4:2 für sich entschieden.

Mehr als eine halbe Stunde lang gab es keine Tore zu sehen. Für das erste Tor sorgte Stefan Breitenecker. In der 36. Minute traf der Spieler des USC Perchtoldsdorf ins Schwarze. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Mario Vytesnik die Führung der Heimmannschaft aus. Mit der Führung für Perchtoldsdorf ging es in die Kabine.

Winkler macht den Sack zu

Die Gäste starteten besser in die zweite Halbzeit. Kevin Todorovic beförderte das Leder zum 1:2 des ASK Schwadorf in die Maschen (50.). Oliver Winkler stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für den USC Perchtoldsdorf her (88.). Schlussendlich verbuchte Perchtoldsdorf gegen Schwadorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit dem souveränen Sieg gegen den ASK Schwadorf 1936 festigte der USC Perchtoldsdorf die dritte Tabellenposition. Perchtoldsdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. In den letzten fünf Partien rief der USC Perchtoldsdorf konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Der ASK Schwadorf stellt die anfälligste Defensive der 1. Klasse Ost und hat bereits 64 Gegentreffer kassiert. Mit lediglich drei Zählern aus 16 Partien steht der Gast auf dem Abstiegsplatz. Die Ausbeute der Offensive ist bei Schwadorf verbesserungswürdig, was man an den erst 19 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der ASK Schwadorf deutlich. Insgesamt nur einen Zähler weist der ASK Schwadorf 1936 in diesem Ranking auf.

Am kommenden Freitag trifft Perchtoldsdorf auf den SC Göttlesbrunn - Arbesthal, Schwadorf spielt am selben Tag gegen die 1. SVg Guntramsdorf.

1. Klasse Ost: USC Perchtoldsdorf – ASK Schwadorf 1936, 3:1 (2:0)

88 Oliver Winkler 3:1

50 Kevin Todorovic 2:1

43 Mario Vytesnik 2:0

36 Stefan Breitenecker 1:0

