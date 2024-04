ASK Schwadorf beim SC Göttlesbrunn - Arbesthal unterlegen

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 04:19

1. Klasse Ost: Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal erreichte vor rund 120 Besuchern einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den ASK Schwadorf 1936. Der Göttlesbrunn - Arbesthal setzte sich standesgemäß gegen den ASK Schwadorf durch. Im Hinspiel sahen die Zuschauer Tore satt. 4:4 trennten sich die Teams.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SC Göttlesbrunn - Arbesthal bereits in Front. Manuel Brunnthaler markierte in der ersten Minute die Führung. In der 19. Minute erhöhte Tobias Puchinger auf 2:0 für die Gastgeber. In ruhiges Fahrwasser brachte der SC Göttlesbrunn - Arbesthal sich, indem Benedikt Förster das 3:0 erzielte (39.). Die Überlegenheit des Göttlesbrunn - Arbesthal spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Schwadorf gelang nur noch der Ehrentreffer

Mit dem 4:0 von Benjamin Puchinger für den SC Göttlesbrunn - Arbesthal war das Spiel eigentlich schon entschieden (59.). In der Schlussphase gelang Bojan Macuzic noch der Ehrentreffer für Schwadorf (84.). Schlussendlich verbuchte der Göttlesbrunn - Arbesthal gegen den Tabellenletzten einen überzeugenden Heimerfolg.

Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position vier. Die Offensive des Göttlesbrunn - Arbesthal in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der ASK Schwadorf 1936 war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 49-mal schlugen die Angreifer des SC Göttlesbrunn - Arbesthal in dieser Spielzeit zu. Neun Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat der Göttlesbrunn - Arbesthal momentan auf dem Konto.

69 Tore kassierte der ASK Schwadorf bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Ost. Nach der empfindlichen Schlappe steckt der Gast weiter im Schlamassel. Die Ausbeute der Offensive ist bei Schwadorf verbesserungswürdig, was man an den erst 22 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Der ASK Schwadorf 1936 musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ASK Schwadorf insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Schwadorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

In zwei Wochen trifft der SC Göttlesbrunn - Arbesthal auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 20.04.2024 beim SV Wienerwald antritt. Am Freitag empfängt der ASK Schwadorf 1936 Wienerwald.

1. Klasse Ost: SC Göttlesbrunn - Arbesthal – ASK Schwadorf 1936, 4:1 (3:0)

84 Bojan Macuzic 4:1

59 Benjamin Puchinger 4:0

39 Benedikt Foerster 3:0

19 Tobias Puchinger 2:0

1 Manuel Brunnthaler 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.