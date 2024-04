Höflein bringt Führung bei Kaltenleutgeben nicht über die Zeit

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 03:58

1. Klasse Ost: Der ASK Kaltenleutgeben kam am Samstag vor 150 Fans zu einem 3:1-Erfolg gegen den SC Höflein. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Kaltenleutgeben die Nase vorn. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis getrennt.

In der ersten Halbzeit gab es für die Zuschauer keine Tore zu sehen. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den ASK Kaltenleutgeben und Höflein ohne Torerfolg in die Kabinen.

Heimelf dreht das Spiel in den Schlussminuten

Die zweite Halbzeit begann mit jubelnden Gästen. Für den Führungstreffer des SC Höflein zeichnete Rudolf Skrobak verantwortlich (46.). Die Führung hielt lange, aber nicht bis zum Ende. Das 1:1 von Kaltenleutgeben stellte Elias Roohi Fard sicher (86.). In der Nachspielzeit schockte Filip Vucer Höflein, als er das Führungstor für den ASK Kaltenleutgeben erzielte (92.). Fard setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für Kaltenleutgeben kurz vor dem Abpfiff (93.). Letzten Endes ging der ASK Kaltenleutgeben im Duell mit dem SC Höflein als Sieger hervor.

Durch die drei Punkte gegen Höflein verbesserte sich Kaltenleutgeben auf Platz sechs. Zuletzt lief es erfreulich für den ASK Kaltenleutgeben, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt der SC Höflein den fünften Platz in der Tabelle ein. Der Gast baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

Kaltenleutgeben tritt kommenden Sonntag, um 16:30 Uhr, beim FSV Velm an. Bereits einen Tag vorher reist Höflein zum SV Zwölfaxing. Anpfiff ist ebenfalls um 16:30 Uhr.

1. Klasse Ost: ASK Kaltenleutgeben – SC Höflein, 3:1 (0:0)

93 Elias Roohi Fard 3:1

92 Filip Vucer 2:1

86 Elias Roohi Fard 1:1

46 Rudolf Skrobak 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.