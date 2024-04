SK Breitenfurt schießt gegen Guntramsdorf Tore am laufenden Band

Spielberichte

1. Klasse Ost: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SK Breitenfurt und die SVg Guntramsdorf mit dem Endstand von 8:0. Breitenfurt setzte sich vor 120 Zuschauern standesgemäß gegen Guntramsdorf durch. Das Hinspiel bei der 1. SVg Guntramsdorf hatte der SK Breitenfurt schlussendlich mit 4:0 gewonnen.

Michael Germ stellte die Weichen für den SK Breitenfurt auf Sieg, als er in Minute zwölf mit dem 1:0 zur Stelle war. Eine starke Leistung zeigte Marcel Habersam, der sich mit einem Doppelpack für die Gastgeber beim Trainer empfahl (15./24.). Mit dem 4:0 durch Rajner Filipovic schien die Partie bereits in der 39. Minute mit Breitenfurt einen sicheren Sieger zu haben. Das überzeugende Auftreten des SK Breitenfurt fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Habersam-Dreierpack

Dem 5:0 durch Habersam (52.) ließen Rafael Reisinger (60.) und Paul Exel (73.) weitere Treffer für den SK Breitenfurt folgen. Daniel Schneiberg war es, der kurz vor Ultimo das 8:0 besorgte und Breitenfurt inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (90.). Am Ende fuhr der SK Breitenfurt einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte der SK Breitenfurt bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man die SVg Guntramsdorf in Grund und Boden spielte.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Guntramsdorf festigte Breitenfurt den zweiten Tabellenplatz. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil des SK Breitenfurt ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 17 Gegentore zugelassen hat. Die Saisonbilanz des SK Breitenfurt sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei 16 Siegen und zwei Unentschieden büßte Breitenfurt lediglich zwei Niederlagen ein.

Die 1. SVg Guntramsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet die SVg Guntramsdorf die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen den SK Breitenfurt setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Insbesondere an vorderster Front liegt bei Guntramsdorf das Problem. Erst 15 Treffer markierten die Gäste – kein Team der 1. Klasse Ost ist schlechter. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur vier Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten der 1. SVg Guntramsdorf alles andere als positiv.

Mit 50 Punkten auf der Habenseite herrscht beim SK Breitenfurt eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei der SVg Guntramsdorf nach neun Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Während Breitenfurt am kommenden Samstag den ASK Schwadorf 1936 empfängt, bekommt es Guntramsdorf am selben Tag mit der Sportfreunde Berg zu tun.

1. Klasse Ost: SK Breitenfurt – 1. SVg Guntramsdorf, 8:0 (4:0)

90 Daniel Schneiberg 8:0

73 Paul Exel 7:0

60 Rafael Reisinger 6:0

52 Marcel Habersam 5:0

39 Rajner Filipovic 4:0

24 Marcel Habersam 3:0

15 Marcel Habersam 2:0

12 Michael Germ 1:0

