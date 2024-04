Kaltenleutgeben gewährt Wolfsthal nur Ehrentreffer

Spielberichte

Details Sonntag, 21. April 2024 02:16

1. Klasse Ost: Der ASK Kaltenleutgeben setzte sich vor rund 60 Besuchern standesgemäß gegen den SC Wolfsthal mit 4:1 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen Kaltenleutgeben kassierte Wolfsthal eine deutliche Niederlage. Der SC Wolfsthal hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 1:0 knapp die Nase vorn gehabt.

Die Heimelf erwischte einen Traumstart in diese Partie. Für den Führungstreffer des ASK Kaltenleutgeben zeichnete Mirzet Hot verantwortlich (2.). Bereits in der elften Minute erhöhte Stjepan Gabelic den Vorsprung des Gastgebers per Elfmeter auf 2:0. Mit dem Treffer zum 3:0 durch Hot schien die Partie bereits in der 15. Minute mit Kaltenleutgeben einen sicheren Sieger zu haben. Doch das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Gabelic in der 19. Minute und stellte somit auf 4:0. Die Hintermannschaft von Wolfsthal ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Heimelf bringt den Sieg souverän über die Ziellinie

Marian Kvasnovsky erzielte in der 70. Minute den Ehrentreffer für den Gast. Obwohl dem ASK Kaltenleutgeben nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SC Wolfsthal zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 4:1.

Mit dem souveränen Sieg gegen Wolfsthal festigte Kaltenleutgeben die vierte Tabellenposition. Der ASK Kaltenleutgeben sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Kaltenleutgeben erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den ASK Kaltenleutgeben – der SC Wolfsthal bleibt weiter unten drin. Im Angriff von Wolfsthal herrscht Flaute. Erst 22-mal brachte der SC Wolfsthal den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich Wolfsthal schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der SC Wolfsthal nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am kommenden Freitag tritt Kaltenleutgeben beim ASC Götzendorf Oranjezz an, während Wolfsthal einen Tag später den SV Zwölfaxing empfängt.

1. Klasse Ost: ASK Kaltenleutgeben – SC Wolfsthal, 4:1 (4:0)

70 Marian Kvasnovsky 4:1

19 Stjepan Gabelic 4:0

15 Mirzet Hot 3:0

11 Stjepan Gabelic 2:0

2 Mirzet Hot 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.