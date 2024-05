Dominanter Heimsieg: Göttlesbrunn - Arbesthal überrollt Traiskirchen KM II mit 6:0

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 01:54

In einer beeindruckenden Vorstellung sicherte sich der SC Göttlesbrunn - Arbesthal einen klaren 6:0-Sieg gegen FCM Traiskirchen KM II. In der 25. Runde der 1. Klasse Ost zeigte die Heimmannschaft von Beginn an, wer das Spielfeld beherrschen würde.

Starke Eröffnung und rasante erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als der Schiedsrichter die Partie im Sportstadion von Göttlesbrunn pünktlich anpfiff. Die erste große Aufregung gab es bereits in der 16. Minute, als Manuel Brunnthaler das 1:0 für den Sportclub Göttlesbrunn erzielte.

Tor, Toor, Tooor für SC Göttlesbrunn - Arbesthal zum 2:0 die Nr. 5 Raffael Förster, nach herrlichem Stangler durch Tobias Puchinger. Spitzkicker, Ticker-Reporter

Nur wenige Minuten später, in der 22. Minute, demonstrierte Raffael Förster seine Klasse und verdoppelte den Vorsprung nach einer brillanten Vorarbeit von Tobias Puchinger.

Bevor die erste Halbzeit endete, sorgte Raffael Förster in der 41. Minute erneut für Jubel unter den Fans der Göttlesbrunner, indem er den Ball zum dritten Mal im Netz der Gäste unterbrachte. Mit einem komfortablen 3:0 ging es in die Halbzeitpause, und die Heimmannschaft schien das Spiel bereits frühzeitig entschieden zu haben.

Zweite Halbzeit: Göttlesbrunn setzt ein Zeichen

Nach der Pause ließen die Göttlesbrunner nicht nach und bauten ihren Vorsprung weiter aus. In der 65. Minute war es Tobias Puchinger, der sich nach einem schnellen Gegenangriff in die Torschützenliste eintrug und das 4:0 markierte. Nur zwei Minuten später erzielte Moritz Messermayer, der in der 58. Minute für Franz Schwarz eingewechselt wurde, das fünfte Tor für Göttlesbrunn - Arbesthal.

Der Torschützenreigen wurde schließlich in der 90. Minute von Moritz Messermayer abgeschlossen, der mit seinem zweiten Treffer des Abends das halbe Dutzend vollmachte und den 6:0 Endstand herstellte. Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere Höhepunkte, und das Spiel endete mit einem beeindruckenden Sieg für die Heimmannschaft.

Mit diesem Sieg demonstrierte Göttlesbrunn - Arbesthal eindrucksvoll ihre Stärke und ließ zu keiner Zeit Zweifel aufkommen, wer das Spielfeld als Sieger verlassen würde. Die Gäste aus Traiskirchen hatten dem Druck nichts entgegenzusetzen und mussten eine schwere Niederlage hinnehmen. Moritz Messermayer, mit zwei Toren in der zweiten Hälfte, sowie Raffael Förster, ebenfalls mit einem Doppelpack, waren die herausragenden Akteure in einer insgesamt starken Teamleistung des Sportclubs Göttlesbrunn.

1. Klasse Ost: Göttlesbrunn - Arbesthal : FCM Traiskirchen KM II - 6:0 (3:0)

92 Moritz Messermayer 6:0

67 Moritz Messermayer 5:0

65 Tobias Puchinger 4:0

41 Raffael Förster 3:0

22 Raffael Förster 2:0

16 Manuel Brunnthaler 1:0

