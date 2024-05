Spannung bis in die letzten Minuten: SVg Guntramsdorf sichert sich knappen Sieg gegen Kaltenleutgeben

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 01:57

In einem packenden Fußballduell der 1. Klasse Ost lieferten sich die SVg Guntramsdorf und der ASK Kaltenleutgeben ein spannendes Match, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde. Am Ende triumphierten die Guntramsdorfer mit einem knappen 3:2 und stärkten ihre Position in der Liga. Der Kampf um die Punkte war intensiv und das Publikum erlebte ein Wechselbad der Emotionen.

Ein Start nach Maß für die Heimmannschaft

Die Sportvereinigung Guntramsdorf zeigte von Beginn an, dass sie das Spielgeschehen dominieren wollte. Bereits in der 18. Minute konnte Jakob Seidl das erste Tor für die Heimmannschaft erzielen und die Fans in Guntramsdorf jubeln lassen. Das Tor gab den Gastgebern sichtlich Auftrieb und sie erhöhten den Druck weiter. Nur 20 Minuten später, in der 38. Minute, erzielte Mirzet Hot das zweite Tor für die SVg Guntramsdorf und baute die Führung auf 2:0 aus. Die Kaltenleutgebener schienen zunächst geschockt, fanden jedoch kurz vor der Halbzeitpause wieder ins Spiel zurück.

Kaltenleutgeben kämpft sich zurück

Die Gäste aus Kaltenleutgeben zeigten nach dem Seitenwechsel eine starke Reaktion. Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff gelang Jakob Seidl der Anschlusstreffer zum 2:1. Dieser Treffer gab dem Arbeitersportklub neuen Schwung und sie drängten auf den Ausgleich. In der 50. Minute war es erneut Mirzet Hot, der für Kaltenleutgeben traf und das Spiel auf 2:2 stellte. Das Match war nun völlig offen, und beide Teams suchten die Entscheidung.

Die Spannung hielt bis in die letzten Minuten an. Beide Mannschaften hatten Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden, doch die Abwehrreihen standen größtenteils sicher. Erst in der 88. Minute konnte Jakob Seidl die Guntramsdorfer erneut in Führung bringen. Dieses Tor zum 3:2 sollte schließlich auch der Endstand sein, denn Kaltenleutgeben konnte nicht mehr antworten.

Das Spiel endete mit einem knappen Sieg für die Sportvereinigung Guntramsdorf, die damit wichtige Punkte im Kampf um die unteren Tabellenplätze sammelte. Für die Fans der Heimmannschaft war es ein aufregender Abend, der mit Jubel und Erleichterung endete. Die Kaltenleutgebener hingegen mussten eine bittere Niederlage einstecken, zeigten aber eine kämpferische Leistung, die Hoffnung für die kommenden Spiele macht.

Das Match zeigte einmal mehr, wie unberechenbar und spannend Fußball in der 1. Klasse Ost sein kann. Beide Teams zeigten große Leidenschaft und Kampfgeist, und die Fans konnten ein wahres Fußballfest erleben.

1. Klasse Ost: Guntramsdorf : Kaltenleutgeben - 3:2 (2:1)

88 Jakob Seidl 3:2

50 Mirzet Hot 2:2

38 Mirzet Hot 2:1

24 Jakob Seidl 2:0

18 Jakob Seidl 1:0

