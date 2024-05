Überwältigender Sieg für Götzendorf gegen Velm

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:01

Im Rahmen der 26. Runde der 1. Klasse Ost lieferten sich der FSV Velm und der ASC Götzendorf ein aufregendes Match, das mit einem klaren Sieg für die Gäste endete. Trotz heimischem Vorteil konnte der FSV Velm die dominante Leistung der Götzendorfer nicht stoppen und musste eine herbe 1:5-Niederlage hinnehmen. Schon früh im Spiel zeigte sich, dass die Gäste aus Götzendorf in bestechender Form waren und ihre Chancen konsequent nutzten.

Anfangsphase: Götzendorf legt stark los

Bereits in der ersten Spielminute nahm das Unglück für die Velmer seinen Lauf. Felix Hölzl, der Stürmer der Götzendorfer, erzielte das schnelle 1:0 und setzte die Heimmannschaft massiv unter Druck. Dieser frühe Treffer gab dem ASC Götzendorf die notwendige Sicherheit und schien die Velmer zu lähmen. Die Gäste spielten weiterhin aggressiv und zielstrebig, was in der 22. Minute durch Jonas Kürner mit dem zweiten Tor belohnt wurde. Dieses 0:2 war ein weiterer Schlag für die Moral der Velmer, die sich schwer taten, ins Spiel zu finden.

Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Daniel Mihajlovic den Vorsprung der Götzendorfer sogar noch auf 0:3. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Pause, und die Aussichten für die Heimmannschaft schienen düster.

Zweite Halbzeit: Velm zeigt kurzzeitig Aufleben

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schienen die Velmer neues Leben eingehaucht zu bekommen. Valentin Hengst brachte in der 57. Minute die Hoffnung zurück, als er das erste Tor für den FSV Velm erzielte. Das 1:3 weckte kurzzeitig die Hoffnung auf eine mögliche Wende. Doch die Freude währte nur kurz. Nur sieben Minuten später, in der 64. Minute, stellte Dominik Schramek den alten Abstand wieder her und erzielte das 1:4 für die Götzendorfer.

Die Velmer waren sichtlich demoralisiert, und das Spiel begann, sich deutlich zu Gunsten der Gäste zu entwickeln. Aleksandar Todorovic setzte in der 71. Minute mit dem 1:5 den Schlusspunkt in einem Spiel, das von der Effizienz und der taktischen Überlegenheit der Götzendorfer geprägt war. Trotz einiger Versuche, das Ruder noch einmal herumzureißen, konnte der FSV Velm nicht mehr entscheidend in das Spielgeschehen eingreifen.

Das Spiel endete schließlich mit einem deutlichen 1:5, ein Ergebnis, das die Dominanz von ASC Götzendorf in diesem Match klar unterstreicht. Die Velmer mussten sich geschlagen geben, während die Götzendorfer einen wichtigen Sieg in der Liga feiern konnten.

1. Klasse Ost: Velm : Götzendorf - 1:5 (0:3)

71 Aleksandar Todorovic 1:5

64 Dominik Schramek 1:4

57 Valentin Hengst 1:3

47 Daniel Mihajlovic 0:3

22 Jonas Kürner 0:2

1 Felix Hölzl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.