SV Zwölfaxing feiert 2:0 Heimsieg gegen SVg Guntramsdorf

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:03

Im spannenden Match der 26. Runde der 1. Klasse Ost sicherte sich der SV Zwölfaxing einen verdienten 2:0 Sieg über die Sportvereinigung Guntramsdorf. In einem Spiel, das bis zur Halbzeit torlos blieb, brachen Marcus Lebinger und Lazar Knezevic in der zweiten Halbzeit den Bann und sicherten den Sieg für die Zwölfaxinger.

Erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann energetisch mit dem Anpfiff um 20:00 Uhr. Beide Teams zeigten von Beginn an Engagement, jedoch gelang es keiner der beiden Mannschaften, sich in der ersten Halbzeit entscheidend durchzusetzen. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten blieb das Netz unberührt. Die Verteidigungslinien standen sicher, und die Torhüter beider Teams, der SV Zwölfaxing und die Sportvereinigung Guntramsdorf, waren aufmerksam und parierten alle Versuche erfolgreich. Das Mittelfeld war hart umkämpft, und beide Teams suchten nach einer Lücke, die ihnen einen Vorteil verschaffen könnte, doch der Halbzeitpfiff ertönte ohne Änderung am 0:0 Stand.

Zwölfaxinger brechen den Bann in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit begann, und der SV Zwölfaxing erhöhte den Druck. Ihre Anstrengungen trugen in der 64. Minute Früchte, als Marcus Lebinger das erste Tor des Spiels erzielte. Dieses Tor gab den Zwölfaxingern sichtlich mehr Selbstvertrauen, und sie begannen, das Spiel zu dominieren. Die Guntramsdorfer bemühten sich um einen Ausgleich, fanden jedoch keine Antwort auf die verstärkte Defensive der Heimmannschaft.

In der 76. Minute dann der entscheidende Moment des Spiels: Lazar Knezevic, der bereits durch seine dynamischen Läufe auffiel, erzielte das zweite Tor für den SV Zwölfaxing. Mit einem präzisen Schuss ins untere Eck ließ er dem Torwart der Sportvereinigung Guntramsdorf keine Chance und brachte das Publikum zum Jubeln. Dieses Tor erhöhte nicht nur den Spielstand auf 2:0, sondern zementierte auch die Überlegenheit der Zwölfaxinger in dieser Begegnung.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen, und trotz einiger verzweifelter Versuche der Guntramsdorfer, das Blatt zu wenden, blieb es beim 2:0. Der Schiedsrichter pfiff das Spiel ab, und der SV Zwölfaxing konnte einen wohlverdienten Sieg feiern, der ihnen wichtige Punkte in der Liga sicherte. Die Spieler und Fans des SV Zwölfaxing feierten ausgelassen, während die Sportvereinigung Guntramsdorf das Ergebnis reflektieren musste.

Der Sieg des SV Zwölfaxing gegen die Sportvereinigung Guntramsdorf zeigt einmal mehr, wie entscheidend Effizienz vor dem Tor und eine solide Defensive in einem Fußballspiel sein können. Beide Torschützen, Lebinger und Knezevic, wurden für ihre herausragende Leistung gefeiert und trugen maßgeblich zum Erfolg ihres Teams bei.

1. Klasse Ost: Zwölfaxing : Guntramsdorf - 2:0 (0:0)

76 Lazar Knezevic 2:0

64 Marcus Lebinger 1:0

