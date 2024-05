Spektakel: USC Perchtoldsdorf dreht Partie gegen SC Höflein

Spielberichte

Details Montag, 20. Mai 2024 02:20

Ein Fußballfest mit sechs Toren und packenden Wendungen erlebten die Fans beim Duell zwischen SC Höflein und USC Perchtoldsdorf. Die Begegnung endete mit einem 4:2 Sieg für die Gäste aus Perchtoldsdorf, die damit einmal mehr ihre Offensivqualitäten unter Beweis stellten. Bereits in den Anfangsminuten setzte SC Höflein starke Akzente, doch das Blatt wendete sich im Laufe des Spiels.

Frühe Führung und rasche Antwort

Die Hausherren, die Höfleiner, starteten energisch in das Spiel und gingen bereits in der 9. Minute durch einen Elfmeter-Treffer von Patrik Adamek in Führung. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn die Perchtoldsdorfer schlugen schnell zurück. Lucas Kneissl, der in der 14. Minute nach einem dynamischen Antritt den Ausgleich erzielte, sorgte dafür, dass der USC Perchtoldsdorf wieder im Spiel war. Nur sieben Minuten später zeigte Stefan Breitenecker seine Klasse und brachte die Gäste mit einem weiteren Tor in Führung, was den Druck auf die Höfleiner erhöhte.

Spannende Zweite Halbzeit mit Torreigen

Nach der Pause fanden die Höfleiner besser ins Spiel zurück. Mario Marko gelang in der 51. Minute der verdiente Ausgleich zum 2:2, was den Kampfgeist des SC Höflein neu entfachte.

Topchancen auf beide Seite. Höflein aber die letzten Minuten mehr am Drücker. Cristiano Ronaldo, Ticker-Reporter

Die Partie wogte hin und her, wobei beide Teams exzellente Chancen verbuchten. In der 68. Minute drängte der SC Höflein auf die Führung, konnte jedoch keinen weiteren Treffer erzielen. Das Blatt wendete sich erneut, als Stefan Breitenecker in der 78. Minute für Perchtoldsdorf zum 3:2 traf und damit seinen Doppelpack perfekt machte.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 83. Minute, als ein Elfmeter für die Gäste gegeben wurde.

Panther von Höflein hält einen sehr gut geschossenen Elfmeter! Cristiano Ronaldo, Ticker-Reporter

Der Torhüter der Höfleiner konnte diesen jedoch spektakulär halten und hielt sein Team im Spiel. Trotz dieser heldenhaften Aktion konnte der USC Perchtoldsdorf den Sack zu machen: In der 90. Minute sorgte Lukas Rapp mit seinem Tor zum 4:2 für die endgültige Entscheidung. Diese späte Führung brach den Widerstand der Höfleiner, die trotz eines couragierten Auftritts das Feld als Verlierer verlassen mussten.

Das Spiel endete mit einem 4:2 Erfolg für USC Perchtoldsdorf, die damit wichtige Punkte in einem hart umkämpften Spiel sammelten und ihre Position in der Liga festigten. Der SC Höflein zeigte eine starke Leistung, musste sich jedoch der Effektivität der Perchtoldsdorfer geschlagen geben.

1. Klasse Ost: Höflein : Perchtoldsdorf - 2:4 (1:2)

92 Lukas Rapp 2:4

78 Stefan Breitenecker 2:3

51 Mario Marko 2:2

21 Stefan Breitenecker 1:2

14 Lucas Kneissl 1:1

9 Patrik Adamek 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.