13. Sieg in Serie und 963 Minuten ohne Gegentor! SV Wienerwald greift nach der Meisterschale

In einer Begegnung der 26. Runde der 1. Klasse Ost trafen der FCM Traiskirchen II und der SV Wienerwald aufeinander, waren im Duell zwischen em Schlusslicht der Tabelle und dem in dieser Saison noch ungeschlagenen Spitzenreiter die Rollen klar verteilt. Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle am Mittwochabend mit einem 3:0-Erfolg gerecht, greifen nach dem 13. Sieg in Serie nach der Meisterschale und sind zudem seit bereits 963 Minuten ohne Gegentor. Der Nachzügler hingegen musste im 13. Heimspiel die zwölfte Niederlage einstecken.

Tabellenführer mit Blitzstart

Bereits in der 8. Spielminute zeigte der SVW seine Angriffslust. Florian Wirth, der eine flache Hereingabe von links gekonnt verwertete, brachte die Gäste früh in Führung. Sein Treffer aus kurzer Distanz zum 0:1 spiegelte die initiale Überlegenheit der Gäste wider. Traiskirchen konnte kaum eine Antwort auf die dynamischen Angriffe des Tabellenführers finden, deren Spielkontrolle und taktische Disziplin überlegen waren. Die Heimmannschaft, komplett in Weiß gekleidet, wirkte sichtlich überfordert gegen das in Dunkelblau spielende Gästeteam.

Die Folgeminuten zeigten ein ähnliches Bild. Wienerwald bestimmte das Tempo und erzeugte mehrere gefährliche Situationen, darunter einen Schuss von Wirth in der 39. Minute, der die Latte traf. Auch der Versuch von Simon Wunsch kurz vor der Halbzeit, der knapp über das Tor ging, unterstrich die anhaltende Gefahr, die von den Gästen ausging.

Zwei Elfmeter besiegeln nächsten "Dreier" des Fast-Meisters

Nach der Pause änderte sich das Bild des Spiels nicht. In der 68. Minute konnte Peter Ertl - nach einem Foulspiel im Strafraum - einen Elfmeter zum 0:2 verwandeln. Sein sicher verwandelter Strafstoß ließ Traiskirchen-Torhüter Foroutan Rafsanjanipour keine Chance. Ertl, der kurz darauf ausgewechselt wurde, hatte seine Rolle als Schlüsselspieler mit diesem Tor eindrucksvoll bestätigt.

Den Schlusspunkt setzte Samuel Liptak, der in der 86. Minute ebenfalls per Elfmeter traf. Nach einem Foul im Strafraum zeigte er keine Nerven und verwandelte den Penalty zum endgültigen 0:3. Die Schlussminuten verstrichen ohne größere Vorkommnisse und Schiedsrichter Kögler pfiff das Spiel nach vier Minuten Nachspielzeit ab. Ein hochverdienter Sieg für den SV Wienerwald, der an diesem Abend in jeder Hinsicht die stärkere Mannschaft war. Das Schlusslicht, das im gesamten Spiel keine signifikanten Chancen kreieren konnten, musst sich der Übermacht der Gäste klar geschlagen geben.

1. Klasse Ost: FCM Traiskirchen KM II : Wienerwald - 0:3 (0:1)

86 Samuel Liptak 0:3

68 Peter Ertl 0:2

8 Florian Wirth 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mad Man erstellt.

Details

