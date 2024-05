Schwadorf erleidet Heimniederlage gegen effiziente Zwölfaxinger

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 02:26

Im Rahmen der 27. Runde der 1. Klasse Ost fand das packende Duell zwischen dem ASK Schwadorf und dem SV Zwölfaxing statt. Die Gäste aus Zwölfaxing dominierten die Partie insbesondere in der ersten Halbzeit und sicherten sich einen verdienten 4:2 Sieg. Die Schwadorfer kämpften tapfer, konnten aber die frühen Gegentore nicht mehr aufholen.

Schnelle Führung für die Zwölfaxinger

Das Spiel begann mit einem raschen Angriff des SV Zwölfaxing, der bereits in der 16. Minute durch Lazar Knezevic zum 0:1 führte. Knezevic, bekannt für seine Schnelligkeit und Präzision, überwand die Abwehr der Schwadorfer mit einer geschickten Bewegung und einem satten Schuss ins Netz. Die Gäste ließen nicht locker und erhöhten in der 35. Minute durch Marvin Muck auf 0:2. Muck, der eine herausragende Leistung im Mittelfeld zeigte, nutzte eine Unachtsamkeit in der Schwadorfer Defensive, um den Vorsprung auszubauen.

Kurz vor der Halbzeitpause sorgte erneut Lazar Knezevic für Aufsehen, als er mit einem beeindruckenden Distanzschuss zum 0:3 traf. Die Schwadorfer schienen überwältigt von der Spielstärke der Zwölfaxinger und gingen mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeit.

Schwadorf kämpft sich zurück, doch Zwölfaxing behält die Oberhand

Die zweite Hälfte begann mit einem Hoffnungsschimmer für die Schwadorfer, als Vait Ismaili in der 52. Minute den ersten Treffer für seine Mannschaft erzielte. Ismaili, der sich durch die Abwehr schlängelte, brachte den Ball mit einem präzisen Schuss im Tor unter, zum 1:3. Dieser Treffer gab dem Heimteam neuen Auftrieb, und die Fans unterstützten ihre Mannschaft lautstark.

Doch die Freude währte nicht lange, denn nur zehn Minuten später stellte Mustafa Shamandi den alten Abstand wieder her, indem er für den SV Zwölfaxing zum 1:4 traf. Shamandi, der nach einem schnellen Konter in Position gebracht wurde, ließ dem Torwart keine Chance. Der ASK Schwadorf zeigte jedoch Charakter und kam erneut durch Vait Ismaili zum Zug. In der 65. Minute netzte Ismaili erneut ein und markierte den 2:4 Endstand. Trotz weiterer Bemühungen gelang es den Schwadorfern nicht, den Rückstand weiter zu verkürzen.

Das Spiel endete mit einem 2:4 Sieg für den SV Zwölfaxing, der sich durch diese Leistung weiter in der Tabelle verbessern konnte. Die Schwadorfer hingegen müssen ihre Defensive überdenken, um in den kommenden Spielen besser abzuschneiden. Trotz der Niederlage zeigte die Mannschaft vor heimischer Kulisse eine kämpferische Leistung, die Hoffnung für die Zukunft gibt.

Der ASK Schwadorf wird die Lehren aus diesem Spiel ziehen müssen, während der SV Zwölfaxing seine Siegesserie fortsetzen möchte. Beide Teams blicken gespannt auf die nächsten Runden, um ihre Ziele in der Liga weiter zu verfolgen. Für Schwadorf wird das aber eine sehr schwierige Aufgabe.

1. Klasse Ost: Schwadorf : Zwölfaxing - 2:4 (0:3)

65 Vait Ismaili 2:4

62 Mustafa Shamandi 1:4

52 Vait Ismaili 1:3

45 Lazar Knezevic 0:3

35 Marvin Muck 0:2

16 Lazar Knezevic 0:1

