SK Breitenfurt dreht das Spiel gegen FCM Traiskirchen KM II

Details Sonntag, 26. Mai 2024 01:34

Ein aufregendes Fußballfest erlebten die Fans beim Duell zwischen SK Breitenfurt und FCM Traiskirchen KM II. In einer Partie, die an Spannung kaum zu überbieten war, setzte sich letztendlich der SK Breitenfurt mit einem 4:2 durch. Die Zuschauer sahen sechs Tore und eine spektakuläre zweite Halbzeit, in der der Sportklub Breitenfurt das Ruder herumriss und einen wichtigen Sieg in der 27. Runde der 1. Klasse Ost sicherte.

Früher Rückstand und rasche Antwort

Bereits in der 12. Minute mussten die Breitenfurter einem Rückstand hinterherlaufen. Niko Frasz brachte die Gäste aus Traiskirchen mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch der SK Breitenfurt ließ sich nicht lange bitten und antwortete nur 22 Minuten später. Rajner Filipovic erzielte in der 34. Minute den verdienten Ausgleich, was den Heimfans Hoffnung machte. Kurz darauf, in der 37. Minute, drehte Jonathan Hallatschek das Spiel mit seinem Treffer zum 2:1. Die Freude der Heimmannschaft war jedoch nur von kurzer Dauer, denn Boris Ziska glich kurz vor der Halbzeitpause in der 43. Minute für FCM Traiskirchen KM II zum 2:2 aus. Mit diesem Stand ging es in die Pause.

Zweite Halbzeit bringt Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Breitenfurter entschlossen, das Spiel für sich zu entscheiden. In der 61. Minute brachte Maximilian Ljubinkovic seine Farben erneut in Führung. Mit einem sehenswerten Treffer zum 3:2 belebte er die Hoffnungen des Sportklub Breitenfurt auf einen Heimsieg. Die Gäste aus Traiskirchen versuchten in der Folge alles, um noch einmal zurückzukommen, doch die Breitenfurter Abwehr stand sicher. In der 82. Minute dann die endgültige Entscheidung: Nicola Magdelinic verwandelte kühl zum 4:2 und sorgte damit für großen Jubel unter den Heimfans. Trotz intensiver Bemühungen der Traiskirchen konnte der SK Breitenfurt den Vorsprung über die Zeit retten und sicherte sich so drei wichtige Punkte in der Meisterschaft.

Das Spiel endete schließlich nach einer Minute Nachspielzeit mit einem verdienten 4:2-Sieg für den SK Breitenfurt. Die Mannschaft zeigte Charakter und drehte ein Spiel, das nach dem frühen Rückstand schwierig zu gewinnen schien. Mit diesem Erfolg untermauern die Breitenfurter ihre Ambitionen in der Liga und senden ein starkes Signal an die Konkurrenz.

1. Klasse Ost: Breitenfurt : FCM Traiskirchen KM II - 4:2 (2:2)

82 Nicola Magdelinic 4:2

61 Maximilian Ljubinkovic 3:2

43 Boris Ziska 2:2

37 Jonathan Hallatschek 2:1

34 Rajner Filipovic 1:1

12 Niko Frasz 0:1

