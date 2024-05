Souveräner Heimsieg: SV Wienerwald überrollt SC Sommerein mit 5:1

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 01:36

Im Rahmen der 27. Runde der 1. Klasse Ost empfing der SV Wienerwald den SC Sommerein. Vor heimischer Kulisse zeigte der SV Wienerwald eine beeindruckende Leistung und sicherte sich einen klaren 5:1-Erfolg. Das Match begann mit einem frühen Schockmoment für die Gastgeber, doch dank einer starken Teamleistung und herausragenden Einzelleistungen drehten die Wienerwalder das Spiel eindrucksvoll.

Anfängliche Führung für die Sommereiner

Die Partie begann dynamisch, und die Gäste aus Sommerein erwischten den besseren Start. Bereits in der 37. Minute gelang Felix Poigenfürst der Führungstreffer zum 0:1, eine kalte Dusche für den SV Wienerwald. Die Wienerwalder ließen sich jedoch nicht beirren und ihre Antwort folgte prompt. In einer dramatischen Schlussphase der ersten Halbzeit drehte der SV Wienerwald das Spiel innerhalb weniger Minuten. Zuerst erzielte Dominik Byslovsky in der 45. Minute den Ausgleich zum 1:1. Nur Momente später, noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, brachte Samuel Liptak mit seinem ersten Tor des Tages die Gastgeber mit 2:1 in Führung.

Die Wienerwalder drehen auf

Nach der Pause kam der SV Wienerwald mit Schwung aus der Kabine und baute seine Führung weiter aus. In der 51. Minute war es erneut Samuel Liptak, der für die Wienerwalder traf und das 3:1 markierte. Dieses Tor gab den Gastgebern sichtlich Selbstvertrauen, während die Sommereiner Mühe hatten, ins Spiel zurückzufinden. In der 71. Minute trug sich Lukas Lichtenstöger in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 4:1 für den SV Wienerwald. Der SC Sommerein wirkte zunehmend frustriert und konnte dem Druck der Gastgeber nicht mehr viel entgegensetzen. Der Schlusspunkt des Spiels gehörte wiederum Samuel Liptak, der in der 77. Minute seinen dritten Treffer des Tages erzielte und das Spiel auf 5:1 stellte. Diese beeindruckende Leistung sicherte ihm einen verdienten Platz im Rampenlicht.

Als das Spiel schließlich nach 90 Minuten abgepfiffen wurde, feierten die Spieler des SV Wienerwald und ihre Fans den großen Erfolg. Der Endstand von 5:1 spiegelt die Überlegenheit der Wienerwalder in diesem Match wider, das durch taktische Disziplin, effiziente Chancenverwertung und spielerische Dominanz gekennzeichnet war. Der SC Sommerein hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren, um in den kommenden Spielen wieder Punkte sammeln zu können. Für den SV Wienerwald war dieser Sieg ein wichtiger Schritt, um in der Tabelle der 1. Klasse Ost den Titel zu holen.

1. Klasse Ost: Wienerwald : Sommerein - 5:1 (2:1)

77 Samuel Liptak 5:1

71 Lukas Lichtenstöger 4:1

51 Samuel Liptak 3:1

46 Dominik Byslovsky 2:1

45 Samuel Liptak 1:1

37 Felix Poigenfürst 0:1

