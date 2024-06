Unglaubliches Comeback: SC Sommerein und SK Breitenfurt trennen sich 3:3

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 02:12

Der SC Sommerein und der SK Breitenfurt lieferten sich ein packendes Duell in der 28. Runde der 1. Klasse Ost. Nach einer klaren Führung der Sommereiner in der ersten Halbzeit, kämpfte sich der Sportklub Breitenfurt in den letzten Minuten eindrucksvoll zurück und erzwang ein dramatisches 3:3-Unentschieden. Es war ein Spiel voller Wendungen und Emotionen, das die Zuschauer sicherlich nicht so schnell vergessen werden.

Dominanz des SC Sommerein in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann pünktlich mit dem Anpfiff und der SC Sommerein zeigte von Anfang an, dass sie die Hausherren waren. In der 27. Minute konnte Michael Nikolic das erste Tor für den SC Sommerein erzielen, was die Weichen auf Sieg stellte. Der Sportclub Sommerein dominierte das Spiel und ließ den SK Breitenfurt kaum zur Entfaltung kommen. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 41. Minute, erhöhte Michal Grohol nach einem präzisen Angriff auf 2:0. Mit diesem Vorsprung ging es in die Kabinen, und es schien, als hätte der SC Sommerein das Spiel fest im Griff.

Direkt nach Wiederanpfiff baute der SC Sommerein seine Führung weiter aus. In der 47. Minute war es Alexander Koller, der das 3:0 für die Sommereiner erzielte. Zu diesem Zeitpunkt schien das Spiel entschieden, und die Gastgeber sahen wie die sicheren Sieger aus.

Aufholjagd des SK Breitenfurt in den letzten Minuten

Doch der SK Breitenfurt gab sich nicht geschlagen. In der 81. Minute begann die Aufholjagd mit einem Tor von Marcel Habersam, der das 3:1 markierte. Dies war der Startschuss für eine furiose Schlussphase des Sportklubs Breitenfurt. Nur vier Minuten später, in der 85. Minute, verkürzte Michael Germ auf 3:2 und brachte damit die Spannung zurück ins Spiel.

Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt in der 90. Minute, als Marcel Habersam erneut zuschlug und mit seinem zweiten Tor des Abends den Ausgleich zum 3:3 erzielte. Die Breitenfurter feierten das Comeback wie einen Sieg, während der SC Sommerein fassungslos wirkte, wie ihnen dieser sicher geglaubte Sieg noch aus den Händen gleiten konnte.

Mit diesem Unentschieden endete ein packendes Spiel, das beide Mannschaften alles abverlangte und den Zuschauern ein wahres Spektakel bot. Der SC Sommerein zeigte zwar eine starke erste Halbzeit, musste sich aber letztlich mit einem Punkt begnügen. Der SK Breitenfurt hingegen bewies große Moral und Kampfgeist, um einen scheinbar uneinholbaren Rückstand noch wettzumachen. Es war ein Abend, an dem der Fußball seine ganze Dramatik und Unvorhersehbarkeit zeigte.

1. Klasse Ost: Sommerein : Breitenfurt - 3:3 (2:0)

91 Marcel Habersam 3:3

85 Michael Germ 3:2

81 Marcel Habersam 3:1

47 Alexander Koller 3:0

41 Michal Grohol 2:0

27 Michael Nikolic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.