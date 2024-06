Göttlesbrunn - Arbesthal triumphiert in torreichem Duell gegen Zwölfaxing

Spielberichte

Der SV Zwölfaxing musste sich in einem spannenden Match dem SC Göttlesbrunn - Arbesthal geschlagen geben. Trotz eines beherzten Auftritts der Zwölfaxinger setzte sich der Sportclub Göttlesbrunn letztlich verdient mit 4:2 durch. Vor allem die zweite Halbzeit bot zahlreiche Höhepunkte, die den Zuschauern packenden Fußball boten.

Ein spannender Beginn

Das Spiel begann mit hohem Tempo und ersten Chancen auf beiden Seiten. Die erste große Möglichkeit ergab sich für den SV Zwölfaxing nach einem Elfmeterpfiff in der 33. Minute. Der Tormann von Göttlesbrunn kam zu spät und brachte den Stürmer der Zwölfaxinger zu Fall. Lazar Knezevic ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0 für den Sportverein Zwölfaxing.

Bei den Gästen merkt man leider einen Qualitätsverlust.. Spieler wie Thome, Brunni, Mader, Puchi sind allesamt gesperrt oder verletzt. Roterbaron, Ticker-Reporter

Die Führung hielt jedoch nicht lange. In der 41. Minute gelang dem Sportclub Göttlesbrunn der Ausgleich. Nach einer starken Vorarbeit von Nummer 10, Riedl, war es Kapitän Johannes Weber, der eiskalt abschloss und das 1:1 erzielte. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Halbzeitpause. Die erste Hälfte war geprägt von intensivem Spiel und einer leichten Chancenüberlegenheit für die Gäste, was das Halbzeitfazit bestätigte.

Halbzeit Fazit — Die Gäste mit einen Chancenplus aber die Flamingos halten gut dagegen und Kontern gut .. Das Unentschieden geht in Ordnung. Roterbaron, Ticker-Reporter

Entscheidende zweite Halbzeit

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, sorgte Göttlesbrunn - Arbesthal für einen Paukenschlag. Bereits in der 46. Minute brachte Moritz Messermayer die Gäste mit 2:1 in Führung. Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite legte Almstädter quer, und Messermayer musste nur noch seine Brust hinhalten, um den Ball im Netz unterzubringen.

In der 49. Minute sah Lazar Knezevic vom SV Zwölfaxing die rote Karte, nachdem er auf den Schiedsrichter losgegangen war. Trotz Unterzahl kämpften die Zwölfaxinger weiter und wurden in der 55. Minute belohnt. Dominic Kreitmeier schob den Ball vom Elfmeterpunkt trocken ins rechte Eck und stellte auf 2:2.

Langsam kommt ein Feuer ins Spiel.. Genauso wünscht man sich das an einen Freitag Abend in der Kreisliga. Roterbaron, Ticker-Reporter

Das Spiel blieb spannend, und in der 70. Minute ging der Sportclub Göttlesbrunn erneut in Führung. Nach einem starken Lauf war es wieder Moritz Messermayer, der den Ball im Tor versenkte und das 3:2 erzielte. Trotz der numerischen Unterlegenheit zeigte der SV Zwölfaxing weiterhin großen Einsatz, doch die Luft war langsam aus der Partie, und klare Chancen ergaben sich kaum noch.

In der 87. Minute setzte Göttlesbrunn - Arbesthal den Schlusspunkt. Benedikt Förster erzielte mit einem Traumtor aus 40 Metern das 4:2 und besiegelte damit den Sieg für die Gäste. Der starke Auftritt der Göttlesbrunner wurde am Ende mit drei verdienten Punkten belohnt.

Starker Auftritt der Gäste und ein Verdienter Sieg!! Roterbaron, Ticker-Reporter

Das Spiel endete mit 2:4, und der Sportclub Göttlesbrunn - Arbesthal konnte sich über einen hart erkämpften Sieg freuen. Der SV Zwölfaxing zeigte trotz Unterzahl eine beachtliche Leistung, konnte jedoch letztlich dem Druck der Gäste nicht standhalten.

1. Klasse Ost: Zwölfaxing : Göttlesbrunn - Arbesthal - 2:4 (1:1)

87 Benedikt Förster 2:4

70 Moritz Messermayer 2:3

55 Dominic Kreitmeier 2:2

46 Moritz Messermayer 1:2

41 Johannes Weber 1:1

34 Lazar Knezevic 1:0

