Unentschieden zwischen SC Wolfsthal und USC Perchtoldsdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 01:52

In einer packenden Begegnung der 1. Klasse Ost trennten sich der SC Wolfsthal und der USC Perchtoldsdorf mit einem 1:1-Unentschieden. Das Spiel hielt die Fans beider Mannschaften bis zur letzten Minute in Atem, als Lucas Kneissl mit seinem späten Ausgleichstreffer für die Gäste den Punkt sicherte. Zuvor hatte Simon Hapl den SC Wolfsthal in Führung gebracht, was die Heimfans in Euphorie versetzte.

Frühe Führung für den SC Wolfsthal

Das Spiel wurde pünktlich angepfiffen und beide Mannschaften begannen mit hohem Tempo. Die Perchtoldsdorfer und die Wolfsthaler lieferten sich von Beginn an intensive Zweikämpfe und schenkten sich nichts. Die erste nennenswerte Aktion ließ jedoch bis zur 31. Minute auf sich warten. Simon Hapl vom SC Wolfsthal brachte sein Team nach einem schönen Spielzug in Führung. Die Zuschauer im heimischen Stadion jubelten, als Hapl den Ball unhaltbar im Netz versenkte.

Nach diesem Führungstreffer kontrollierte der SC Wolfsthal das Spielgeschehen und ließ den USC Perchtoldsdorf kaum zur Entfaltung kommen. Die Gäste hatten Schwierigkeiten, sich klare Torchancen zu erarbeiten, während die Wolfsthaler mit ihrer kompakten Defensive glänzten. So ging es mit einer knappen 1:0-Führung für den Sportclub Wolfsthal in die Halbzeitpause.

Dramatische Schlussphase und späte Rettung für USC Perchtoldsdorf

In der zweiten Halbzeit zeigte der USC Perchtoldsdorf ein ganz anderes Gesicht. Die Gäste kamen mit neuem Schwung aus der Kabine und drängten auf den Ausgleich. Die Wolfsthaler mussten sich zunehmend auf ihre Abwehrarbeit konzentrieren und kamen nur noch selten zu Entlastungsangriffen. Die Defensive des SC Wolfsthal hielt jedoch lange stand und vereitelte zahlreiche Angriffsversuche der Perchtoldsdorfer.

Die Minuten verstrichen und es sah bereits nach einem knappen Heimsieg für den SC Wolfsthal aus, als in der 87. Minute Lucas Kneissl zuschlug. Nach einem schnellen Konter der Perchtoldsdorfer landete der Ball bei Kneissl, der aus kurzer Distanz einnetzte und damit den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Die Gäste bejubelten diesen späten Treffer frenetisch, während die Heimfans enttäuscht waren, dass ihre Mannschaft die Führung nicht über die Zeit retten konnte.

Schließlich endete das Spiel nach 90 intensiven Minuten mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung und lieferten sich ein spannendes Duell, das bis zum Schluss offen blieb. Während der SC Wolfsthal mit dem Punktverlust haderte, konnte der USC Perchtoldsdorf mit dem späten Ausgleich zufrieden sein.

1. Klasse Ost: Wolfsthal : Perchtoldsdorf - 1:1 (1:0)

87 Lucas Kneissl 1:1

31 Simon Hapl 1:0

