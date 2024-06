Meister dreht Spiel in Kaltenleutgeben und feiert 15. Sieg in Serie

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 17:14

In einem Duell der 28. Runde der 1. Klasse Ost zwischen dem ASK Kaltenleutgeben und dem SV Wienerwald setzte sich der frischgebackene Meister, der am Freitag aufgrund des Breitenfurter Punkteverlustes in Sommerein den Titelgewinn feiern konnte, mit 3:1 durch und fuhr am Sonntagnachmittag den 15. Sieg in Serie ein! Nach einer frühen Führung des Heimteams gelang es dem Ligaprimus, das Spiel zu drehen und die nächsten drei Punkte zu sammeln.

Hausherren mit früher Führung

Das Spiel begann mit zwei Minuten Verspätung und der Anstoß wurde von den Gästen ausgeführt. Beide Teams waren zu Beginn nervös, was sich in einigen ungenauen Pässen zeigte. Bereits in der 8. Minute hatte Kaltenleutgeben die erste große Chance: Michael Krutsch spielte im Gegenstoß einen Gegner aus und lupfte den Ball knapp am linken Kreuzeck vorbei.

In der 22. Minute gelang dem Arbeitersportklub die Führung. Sunny Alexandra traf nach einer super Flanke von rechts per Kopf zum 1:0. Die Gastgeber hatten in der Folge das Spielgeschehen weitgehend im Griff, bis ihnen in der 45. Minute ein Moment der Unachtsamkeit die Führung kostete. Lukas Lichtenstöger schoss nach einer Ablage von rechts trocken ins linke Eck und sorgte für den 1:1-Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff.

Entscheidung in der Schlussviertelstunde

Nach der Halbzeitpause nahm das Spiel nur langsam Fahrt auf. In der 74. Minute hatten die Heimischen die Riesenchance zur erneuten Führung. Filip Vucer zog von links in den Strafraum, überspielte Tormann Lukas Schäfers mit einem Haken nach innen, doch ein SV-Verteidiger klärte den Schuss aufs kurze Eck in letzter Sekunde.

60 Sekunden später bekamen die Wienerwalder einen Elfmeter zugesprochen, dem ein Foul im Strafraum vorangegangen war. Peter Ertl trat an und verwandelte sicher, schickte Tormann Florian Grois ins falsche Eck und brachte sein Team mit 2:1 in Führung.

Kaltenleutgeben gab sich jedoch nicht geschlagen und versuchte, zum Ausgleich zu kommen. In der 81. Minute überspielte der eingewechselte Miriton Kokollari zwei Gegenspieler und schoss aus 18 Metern knapp übers Tor. Kurz darauf hatten die Gäste eine weitere Möglichkeit nach einer Ecke, als Kapitän Sven Fischer direkt auf Goalie Grois köpfte.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 90. Minute: Samuel Liptak traf flach ins rechte Eck zum 3:1 für den SV Wienerwald. Nach vier Minuten Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Hertelt die Partie ab.

Mit diesem Sieg bestätigte der der SV Wienerwald seine dominante Stellung in der Liga und feierte einen weiteren Erfolg. Kaltenleutgeben hingegen zeigte trotz der neunten Saisonniederlage eine starke kämpferische Leistung.

1. Klasse Ost: Kaltenleutgeben : Wienerwald - 1:3 (1:1)

90 Samuel Liptak 1:3

76 Peter Ertl 1:2

46 Lukas Lichtenstöger 1:1

22 Sunny Alexandra 1:0

