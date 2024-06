Packendes Unentschieden zwischen USC Perchtoldsdorf und ASC Götzendorf

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:18

In einem dramatischen und torreichen Spiel trennten sich der USC Perchtoldsdorf und der ASC Götzendorf mit einem 4:4-Unentschieden. Die Zuschauer erlebten ein Wechselbad der Gefühle, bei dem beide Mannschaften ihre Stärken unter Beweis stellten. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Lucas Kneissl und Jonas Kürner, die jeweils mehrfach trafen und das Spiel entscheidend prägten.

Spannender Beginn und erste Halbzeit

Das Spiel begann mit viel Tempo und der ASC Götzendorf zeigte von Anfang an, dass sie nicht zum USC Perchtoldsdorf gekommen waren, um Punkte zu verschenken. Bereits in der 16. Minute fiel das erste Tor für die Gäste, als Jonas Kürner den Ball souverän im Netz versenkte und damit das 0:1 markierte. Doch die Antwort der Perchtoldsdorfer ließ nicht lange auf sich warten.

In der 22. Minute erzielte Lucas Kneissl den Ausgleichstreffer zum 1:1, was das Spiel wieder offen machte. Die Gastgeber gewannen dadurch an Selbstvertrauen und setzten die Gäste zunehmend unter Druck. Dies zahlte sich in der 36. Minute aus, als erneut Lucas Kneissl zuschlug und den USC Perchtoldsdorf mit 2:1 in Führung brachte. Die Freude über die Führung hielt jedoch nicht lange an.

Nur sieben Minuten später, in der 43. Minute, war es Aleksandar Todorovic, der den Ausgleich zum 2:2 für den ASC Götzendorf erzielte. Und als ob das nicht genug wäre, legte Todorovic nur eine Minute später, in der 44. Minute, nach und brachte die Gäste mit 2:3 in Führung. Mit diesem knappen Vorsprung für Götzendorf ging es in die Halbzeitpause.

Wechselnde Führungen und dramatisches Finale

Die zweite Halbzeit begann so intensiv, wie die erste geendet hatte. Der USC Perchtoldsdorf kam entschlossen aus der Kabine und setzte die Gäste von Beginn an unter Druck. In der 51. Minute gelang Lucas Kneissl sein drittes Tor des Tages, womit er den 3:3-Ausgleich erzielte und die Hoffnungen der Perchtoldsdorfer aufrechterhielt.

Doch die Freude über den Ausgleich war nur von kurzer Dauer. Bereits zwei Minuten später, in der 53. Minute, brachte Jonas Kürner den ASC Götzendorf erneut in Führung, als er zum 3:4 traf. Das Spiel blieb weiterhin hochspannend, da beide Teams offensiv agierten und auf weitere Tore drängten.

In den letzten Minuten der Partie war es schließlich der USC Perchtoldsdorf, der das glücklichere Händchen hatte. Stefan Breitenecker erzielte in der 85. Minute den Ausgleich zum 4:4, was den Schlusspunkt in einem turbulenten Spiel setzte. Trotz weiterer Bemühungen auf beiden Seiten fiel kein weiteres Tor mehr, sodass es beim gerechten Unentschieden blieb.

Das Spiel zwischen dem USC Perchtoldsdorf und dem ASC Götzendorf bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt: Viele Tore, wechselnde Führungen und Spannung bis zur letzten Minute. Am Ende konnten beide Mannschaften mit ihrer Leistung zufrieden sein und jeweils einen Punkt mitnehmen.

1. Klasse Ost: Perchtoldsdorf : Götzendorf - 4:4 (2:3)

85 Stefan Breitenecker 4:4

53 Jonas Kürner 3:4

51 Lucas Kneissl 3:3

44 Aleksandar Todorovic 2:3

43 Aleksandar Todorovic 2:2

36 Lucas Kneissl 2:1

22 Lucas Kneissl 1:1

16 Jonas Kürner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.