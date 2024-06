Der ASK Schwadorf triumphiert eindrucksvoll gegen den FSV Velm

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:23

In einem spannenden Duell der 1. Klasse Ost setzte sich der ASK Schwadorf mit einem klaren 4:1 gegen den FSV Velm durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie in der zweiten Hälfte Fahrt auf und die Schwadorfer dominierten das Spielgeschehen. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Vait Ismaili, Kevin Maklad und Bojan Macuzic, die mit ihren Treffern maßgeblich zum Sieg beitrugen.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann ruhig, mit beiden Teams auf der Suche nach ihrer Form. In den ersten 45 Minuten blieb es trotz einiger Bemühungen beider Seiten torlos. Die Schwadorfer versuchten, die Kontrolle zu übernehmen, doch der FSV Velm hielt gut dagegen. Die besten Chancen in dieser Phase blieben ungenutzt und die Zuschauer hofften auf mehr Action in der zweiten Halbzeit. Nach einer matten ersten Hälfte, in der keine Höhepunkte zu verzeichnen waren, ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Ein mattes Spiel, keine Höhepunkte in der 1. HZ.Die Wechselspieler beider Mannschaften wärmen auf..... hoffentlich bringen sie mehr Schwung in die Partie. Fielmann, Ticker-Reporter

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich der FSV Velm entschlossen und wurde dafür in der 51. Minute belohnt. Michael Burdis traf zum 0:1 für die Velmer und brachte sein Team in Führung. Doch der Jubel währte nicht lange. Nur zwei Minuten später erzielte Vait Ismaili den Ausgleich für den ASK Schwadorf. Ein schneller Gegenstoß führte zu einer guten Chance für die Schwadorfer und Ismaili nutzte den fälligen Penalty eiskalt.

Spannung und Dramatik in der zweiten Halbzeit

Das Spiel nahm weiter an Intensität zu und es folgten hitzige Minuten auf dem Feld. In der 67. Minute wurde den Schwadorfern ein Elfmeter zugesprochen. Kurz darauf erhielt Martin Koller vom FSV Velm die Rote Karte, was die Velmer in eine schwierige Position brachte. Vait Ismaili nutzte die Gelegenheit und erzielte den Führungstreffer zum 2:1 für den ASK Schwadorf.

Das Spiel wurde zunehmend ruppiger und in der 72. Minute mussten sowohl ein Schwadorfer als auch ein Velmer Spieler nach einem Zusammenprall behandelt werden. Der Velmer Spieler mit der Nummer 7, Marc Munterl, konnte nicht weitermachen und musste das Spielfeld verlassen. Trotz dieser Unterbrechungen blieben die Schwadorfer am Drücker und erhöhten in der 85. Minute durch Kevin Maklad auf 3:1. Ein präziser Schuss ließ dem Torwart keine Chance und die Vorentscheidung war gefallen.

Torchance Velm (82.). Fielmann, Ticker-Reporter

In der Schlussphase versuchte der FSV Velm, noch einmal zurückzukommen, doch die Schwadorfer Verteidigung stand sicher. Ein letzter Angriff der Schwadorfer führte in der 90. Minute zum 4:1-Endstand, als Bojan Macuzic den Ball im Netz versenkte. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie nach 94 Minuten.

Der ASK Schwadorf zeigte in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Leistung und verdiente sich den klaren Sieg gegen den FSV Velm. Durch diesen Erfolg konnten sie drei Punkte sammeln.

1. Klasse Ost: Schwadorf : Velm - 4:1 (0:0)

95 Bojan Macuzic 4:1

85 Kevin Maklad 3:1

69 Vait Ismaili 2:1

53 Vait Ismaili 1:1

51 Michael Burdis 0:1

Details

