Deutlicher Sieg für SC Wolfsthal gegen SVg Guntramsdorf

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:25

In einem spannenden Spiel der 1. Klasse Ost setzte sich der SC Wolfsthal mit einem beeindruckenden 5:0-Auswärtssieg gegen die SVg Guntramsdorf durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brach in der zweiten Halbzeit der Damm, und die Wolfsthaler erzielten gleich fünf Treffer. Besonders Simon Hapl und Julian Filipovic waren mit ihren Toren maßgeblich am Erfolg beteiligt.

Torlose erste Halbzeit

Die Partie zwischen der Sportvereinigung Guntramsdorf und dem Sportclub Wolfsthal begann vielversprechend. Bereits in der ersten Minute wurde das Spiel angepfiffen und beide Mannschaften gingen engagiert zu Werke. Die Zuschauer sahen eine erste Halbzeit, in der sich beide Teams nichts schenkten. Obwohl es einige gute Torchancen auf beiden Seiten gab, blieben die Abwehrreihen und die Torhüter konzentriert und ließen keine Treffer zu. So endete die erste Halbzeit mit einem torlosen Unentschieden von 0:0.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause änderte sich das Bild jedoch schlagartig. Der SC Wolfsthal kam deutlich energischer aus der Kabine und setzte die Guntramsdorfer Abwehr sofort unter Druck. Bereits in der 47. Minute gelang es Simon Hapl, den Bann zu brechen und die Gäste mit 1:0 in Führung zu bringen. Dieser Treffer schien die Wolfsthaler zu beflügeln, denn nur sieben Minuten später erhöhte Marian Paholik auf 2:0. Die Guntramsdorfer schienen nun völlig aus dem Konzept gebracht, was die Gäste eiskalt ausnutzten.

In der 59. Minute folgte der nächste Nackenschlag für die Sportvereinigung Guntramsdorf. Niklas Gfrerer schraubte das Ergebnis auf 3:0 hoch. Nun war der Widerstand der Heim-Mannschaft endgültig gebrochen. Der SC Wolfsthal spielte sich in einen Rausch und kam in der 62. Minute durch Julian Filipovic zum 4:0. Die Guntramsdorfer hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen und mussten zusehen, wie Simon Hapl in der 67. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends das 5:0 markierte.

Bis zum Schlusspfiff blieb es bei diesem klaren Ergebnis, das die Überlegenheit des SC Wolfsthal in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll unterstrich. Mit diesem Sieg festigte der SC Wolfsthal seine Position in der Tabelle und zeigte, dass mit ihnen weiterhin zu rechnen ist. Die SVg Guntramsdorf hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage wieder sammeln und versuchen, im nächsten Spiel eine bessere Leistung zu zeigen.

Das Spiel endete nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit mit einem deutlichen 5:0-Sieg für den SC Wolfsthal. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Vorstellung und ließen der Sportvereinigung Guntramsdorf in der zweiten Halbzeit keine Chance. Ein besonderes Lob gebührt Simon Hapl, der mit zwei Toren maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

1. Klasse Ost: Guntramsdorf : Wolfsthal - 0:5 (0:0)

67 Simon Hapl 0:5

62 Julian Filipovic 0:4

59 Niklas Gfrerer 0:3

54 Marian Paholik 0:2

47 Simon Hapl 0:1

