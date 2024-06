ASK Kaltenleutgeben klettert nach knappem Sieg in Göttlesbrunn ins obere Tabellendrittel

Spielberichte

In einer Begegnung der 27. Runde der 1. Klasse Ost zwischen dem SC Göttlesbrunn-Arbesthal und dem ASK Kaltenleutgeben konnte sich das Auswärtsteam mit einem knappen 1:0 durchsetzen. In einem intensiven und ungemein spannenden Match sorgte Stjepan Gabelic für den einzigen Treffer, der dem ASK den 13. Saisonsieg bescherte und den Sprung ins obere Drittel der Tabelle ermöglichte.

Torlose 45 Minuten

Die Gastgeber begannen stark und bereits in der sechsten Minute hatte Mathias Almstädter die erste große Chance, doch Kaltenleutgebens Torhüter Florian Grois parierte hervorragend und klärte zur Ecke. In den darauffolgenden Minuten blieb Almstädter der gefährlichste Mann am Platz. In der 14. Minute versuchte er es mit einem Flachschuss aus 19 Metern, den Grois erneut hielt. Nur vier Minuten später hatte der 20-Jährige eine weitere Möglichkeit, diesmal schoss er knapp am rechten Kreuzeck vorbei.

Göttlesbrunn drängte weiter auf die Führung. Nach einer Ecke von rechts in der 20. Minute kam Nico Maurer am langen Pfosten zum Abschluss, verfehlte jedoch das Tor knapp. Die Gäste zeigten sich erstmals in der 24. Minute gefährlich, als Sunny Alexandra es aus 20 Metern versuchte, doch der Ball strick knapp am linken Kreuzeck vorbei. Kurz vor der Halbzeit hatte SC-Kapitän Johannes Weber eine gute Möglichkeit, sein Schuss aus spitzem Winkelwurde jedoch von Goalie Grois zur Ecke geklärt.

Entscheidung in Minute 74

In der zweiten Hälfte drängten die Gäste stärker auf das gegnerische Tor. Elias Fard versuchte es in der 53. Minute mit einem Flachschuss aus 20 Metern, den Torhüter Julian Schmidt jedoch sicher parierte. In dieser Phase hatte Kaltenleutgeben mehr vom Spiel, ohne jedoch zwingende Chancen zu kreieren. Ein gefährlicher Abschluss von Michael Krutsch in der 67. Minute ging knapp über das Tor.

Die Entscheidung fiel in in der 74. Minute: Stjepan Gabelic, der sich rechts durchgetankt hatte, traf aus spitzem Winkel via Innenstange ins lange Eck und brachte Kaltenleutgeben in Führung. Dieser Treffer sollte letztlich das Spiel entscheiden. Die Heimischen gaben jedoch nicht auf und versuchten bis zum Schluss, den Ausgleich zu erzielen. Moritz Messermayer traf nur die Latte, und Benedikt Förster hatte in der 88. Minute eine gute Freistoßchance, doch Grois hielt sicher.

Kaltenleutgeben hatte kurz vor Schluss noch eine Möglichkeit, das Spiel endgültig zu entscheiden. Michael Hausladen flankte zur Mitte, wo der eingewechselte Mirzet Hot direkt abschloss, doch der Ball ging knapp am rechten Kreuzeck vorbei. In der Nachspielzeit verteidigten die Gäste geschickt und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Nach 95 Minuten endete das Spiel mit einem 1:0-Sieg des ASK.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (27380 Bonuspunkte)

1. Klasse Ost: Göttlesbrunn - Arbesthal : Kaltenleutgeben - 0:1 (0:0)

74 Stjepan Gabelic 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.