SC Sommerein triumphiert mit 9:1 gegen FCM Traiskirchen KM II

Details Samstag, 15. Juni 2024 01:39

Der SC Sommerein hat in der 30. Runde der 1. Klasse Ost einen überwältigenden 9:1-Sieg gegen FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II eingefahren. In einem einseitigen Spiel zeigten die Sommereiner von Beginn an ihre Dominanz und ließen den Gästen keine Chance. Besonders bemerkenswert war die Leistung von Alexander Koller und Niklas Kolowrat, die jeweils zwei Treffer erzielten.

Frühe Führung und ausgeglichener Beginn

Bereits in der 13. Minute brachte Michael Nikolic den SC Sommerein in Führung. Ein gut platzierter Schuss ließ dem Torhüter von FCM Traiskirchen KM II keine Chance. Doch die Gäste ließen sich von diesem frühen Rückschlag nicht beeindrucken und antworteten in der 26. Minute. Sulayman Janneh erzielte den Ausgleich und sorgte dafür, dass das Spiel wieder offen war.

Die Freude über den Ausgleich währte jedoch nur kurz. Michal Grohol stellte in der 32. Minute die Führung für den SC Sommerein wieder her. Mit diesem 2:1 im Rücken spielte der Sportclub Sommerein nun deutlich befreiter und dominierte das Geschehen auf dem Platz. Kurz vor der Halbzeit, in der 46. Minute, erhöhte Niklas Kolowrat auf 3:1 und stellte die Weichen für einen erfolgreichen Ausgang der Partie.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause machten die Sommereiner dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Alexander Koller traf in der 48. Minute zum 4:1 und nur drei Minuten später erhöhte Niklas Kolowrat mit seinem zweiten Treffer auf 5:1. Die Gäste aus Traiskirchen fanden keine Antwort auf die Angriffswelle der Sommereiner und mussten sich immer weiter zurückziehen.

Der Torhunger des SC Sommerein war damit noch lange nicht gestillt. Christoph Peter setzte in der 55. Minute das nächste Ausrufezeichen und erhöhte auf 6:1. Der Jubel der Heimmannschaft war kaum verhallt, als Alexander Koller in der 78. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und damit das 7:1 markierte. Nur wenige Augenblicke später sorgte David Ozogany mit einem weiteren Tor für den Stand von 8:1.

Auch in den letzten Minuten des Spiels ließen die Sommereiner nicht nach. David Ozogany setzte in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 9:1-Endstand. FCM Traiskirchen KM II war in diesem Spiel chancenlos und konnte dem Sturmlauf des Sportclub Sommerein nichts entgegensetzen.

Mit diesem eindrucksvollen Sieg unterstreicht der SC Sommerein seine Stärken in der 1. Klasse Ost. Die Sommereiner zeigten eine beeindruckende Mannschaftsleistung und werden mit viel Selbstvertrauen in die kommende Saison gehen.

1. Klasse Ost: Sommerein : FCM Traiskirchen KM II - 9:1 (3:1)

78 David Ozogany 8:1

78 Alexander Koller 7:1

55 Christoph Peter 6:1

51 Niklas Kolowrat 5:1

48 Alexander Koller 4:1

46 Niklas Kolowrat 3:1

32 Michal Grohol 2:1

26 Sulayman Janneh 1:1

13 Michael Nikolic 1:0

