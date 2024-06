Dominante Vorstellung: ASC Götzendorf besiegt SVg Guntramsdorf mit 6:1

Spielberichte

In einem einseitigen Spiel konnte der ASC Götzendorf einen beeindruckenden 6:1-Sieg gegen die SVg Guntramsdorf verbuchen. Bereits zur Halbzeit lagen die Götzendorfer mit 4:0 vorne und ließen auch in der zweiten Hälfte nicht nach. Der Ehrentreffer für die Guntramsdorfer kam erst in der Schlussphase, als das Spiel längst entschieden war. Die Zuschauer sahen eine durchweg dominante Leistung des ASC Götzendorf, die damit ihre Ambitionen in der 1. Klasse Ost eindrucksvoll unterstrichen.

Frühe Führung und klare Verhältnisse zur Halbzeit

Bereits in der zweiten Spielminute setzte Nikola Vucetic ein erstes Ausrufezeichen. Mit einem präzisen Abschluss brachte er die Götzendorfer früh in Führung und sorgte für einen Traumstart seiner Mannschaft. Die frühe Führung gab den Gastgebern sichtlich Auftrieb, und sie setzten die Gäste aus Guntramsdorf kontinuierlich unter Druck.

In der 25. Minute war es erneut Jonas Kürner, der mit seinem ersten Treffer des Abends zum 2:0 erhöhte. Keine vier Minuten später schlug Nikola Vucetic erneut zu und baute die Führung der Götzendorfer auf 3:0 aus. Die Defensive der Guntramsdorfer fand in dieser Phase des Spiels keinerlei Mittel gegen die stürmische Offensive der Gastgeber.

Nur zwei Minuten später, in der 31. Minute, machte Jonas Kürner mit seinem zweiten Treffer des Spiels endgültig alles klar und stellte auf 4:0. Der ASC Götzendorf ging mit einer deutlichen Führung in die Halbzeitpause, während die Guntramsdorfer sich schwer taten, ins Spiel zu finden und kaum nennenswerte Aktionen nach vorne zustande brachten.

Dominanz auch in der zweiten Hälfte

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielgeschehen wenig. Die Götzendorfer dominierten weiterhin das Geschehen und ließen keine Zweifel aufkommen, wer als Sieger vom Platz gehen würde. In der 71. Minute setzte Dominik Schramek mit seinem Treffer zum 5:0 die nächste Marke. Die Guntramsdorfer konnten dem nichts entgegensetzen und mussten sich weiterhin in die Defensive zurückziehen.

Nur drei Minuten später erhöhte Dominik Voglsinger sogar auf 6:0 und machte das halbe Dutzend voll. Die Götzendorfer spielten sich förmlich in einen Rausch und ließen den Gästen aus Guntramsdorf kaum Luft zum Atmen.

In der 83. Minute gelang den Guntramsdorfern dann doch noch der Ehrentreffer. Oliver Auer traf zum 6:1 und betrieb damit zumindest ein wenig Ergebniskosmetik. Es war jedoch nur ein schwacher Trost in einem Spiel, das von der ersten bis zur letzten Minute vom ASC Götzendorf beherrscht wurde.

Mit diesem deutlichen 6:1-Sieg festigten die Götzendorfer ihre Position in der Tabelle und zeigten einmal mehr, dass sie in dieser Saison zu den stärksten Mannschaften der 1. Klasse Ost gehörten. Die Guntramsdorfer hingegen müssen nach dieser deutlichen Niederlage ihre Wunden lecken und versuchen, in Zukunft wieder in die Erfolgsspur zu finden.

