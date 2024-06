Sportfreunde Berg siegen gegen Kaltenleutgeben

Spielberichte

Details Sonntag, 16. Juni 2024 01:38

In einem spannenden Aufeinandertreffen in der 1. Klasse Ost gelang den Sportfreunden Berg ein später 1:0-Auswärtssieg gegen den ASK Kaltenleutgeben. In einem hart umkämpften Spiel fiel der entscheidende Treffer erst in der zweiten Halbzeit durch David Valek. Der Arbeitersportklub Kaltenleutgeben war trotz zahlreicher Bemühungen nicht in der Lage, das Spiel noch zu drehen und musste sich letztlich geschlagen geben.

Erste Halbzeit: Kampf um die Oberhand

Das Spiel begann um 17:30 Uhr und beide Mannschaften starteten mit viel Elan in die Partie. Schon in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass es eine umkämpfte Begegnung werden würde. Die Berger versuchten von Anfang an, das Spielgeschehen zu kontrollieren, während die Kaltenleutgeben ihrerseits durch aggressive Zweikämpfe und schnelles Umschaltspiel dagegenhielten. Trotz dieser Bemühungen blieb die erste Halbzeit torlos.

In der 52. Minute gelang es den Sportfreunden Berg schließlich, den Bann zu brechen. Nach einem gut vorgetragenen Angriff landete der Ball bei David Valek, der keine Mühe hatte, den Ball im Netz unterzubringen. Dieses Tor brachte die Gäste in Führung und veränderte die Dynamik des Spiels erheblich. Die Kaltenleutgeben gerieten zunehmend unter Druck und mussten nun alles auf eine Karte setzen, um den Rückstand wettzumachen.

Schlussphase: Dramatik pur

In der verbleibenden Spielzeit kämpften beide Teams verbissen um jeden Ball. Der Arbeitersportklub Kaltenleutgeben drängte auf den Ausgleich, während die Sportfreunde Berg versuchten, ihre knappe Führung zu verteidigen. In der 90. Minute kam es dann zu einer entscheidenden Szene: Adam Alijev von Kaltenleutgeben sah die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Diese Unterzahl machte es den Gastgebern noch schwerer, das Spiel zu drehen.

Nach einer einminütigen Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und die Sportfreunde Berg konnten ihren 1:0-Sieg feiern. Dieser Erfolg in der 30. Runde der 1. Klasse Ost ist für die Berger ein gelungener Saisonabschluss, während die Kaltenleutgeben aus dieser Begegnung wichtige Lehren ziehen müssen.

1. Klasse Ost: Kaltenleutgeben : Berg - 0:1 (0:0)

52 David Valek 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.