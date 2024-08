SK Breitenfurt siegt mit 2:0 gegen SV Zwölfaxing

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 13:58

Der SK Breitenfurt konnte im ersten Spiel der 1. Runde in der 1. Klasse Ost (NÖ) einen überzeugenden 2:0-Sieg gegen den SV Zwölfaxing einfahren. Trotz einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der beide Teams Chancen hatten, setzten sich die Breitenfurter, vor etwa 200 Zuschauern, letztlich dank Toren von Nicola Magdelinic und Rafael Reisinger durch. Das Spiel war bis zur Halbzeitpause offen, aber die Gäste aus Breitenfurt zeigten in der zweiten Hälfte ihre Klasse und holten sich verdient die drei Punkte.

Erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann ohne nennenswerte Ereignisse und beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab. In den ersten 30 Minuten gab es leichte Spielvorteile auf Seiten des Sportklub Breitenfurt, aber auch der SV Zwölfaxing konnte einige gute Aktionen verzeichnen. Die Heimischen versuchten immer wieder, mit schnellen Angriffen die Abwehr der Gäste zu durchbrechen, jedoch ohne Erfolg.

Die Breitenfurter konnten durch eine stabile Abwehr überzeugen und ließen keine großen Chancen für die Gastgeber zu. Nach 45 Minuten endete die erste Halbzeit mit einem 0:0-Unentschieden, wobei der SV Zwölfaxing ein leichtes Chancenplus hatte. Beide Teams gingen somit ohne Tore in die Halbzeitpause.

Breitenfurt dominiert zweite Halbzeit

Mit Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Spielgeschehen zugunsten der Breitenfurter. In der 52. Minute fiel das erste Tor des Spiels. Nicola Magdelinic erzielte per Kopfball das 0:1 für den Sportklub Breitenfurt und brachte seine Mannschaft in Führung. Der Treffer gab den Gästen merklich Auftrieb, während der Sportverein Zwölfaxing nun unter Druck geriet, den Ausgleich zu erzielen.

Die Zwölfaxinger versuchten nach dem Gegentreffer, das Tempo zu erhöhen und Druck auf die Abwehr der Breitenfurter auszuüben. Allerdings gelang es ihnen nicht, die gut organisierte Defensive der Gäste zu überwinden. Der SK Breitenfurt nutzte die sich bietenden Räume und setzte auf Konterangriffe.

In der 67. Minute konnte Rafael Reisinger die Führung der Gäste weiter ausbauen. Nach einem schnellen Angriff setzte sich Reisinger durch und erzielte das 0:2 für die Breitenfurter. Dieser Treffer entschied das Spiel praktisch vorzeitig, da der SV Zwölfaxing nun einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen musste und die verbleibende Spielzeit knapp wurde.

Bis zum Ende der regulären Spielzeit änderte sich am Spielstand nichts mehr. Die Breitenfurter kontrollierten das Geschehen und ließen keine gefährlichen Angriffe der Zwölfaxinger mehr zu. In der 91. Minute beendete der Schiedsrichter das Spiel, und der SK Breitenfurt konnte einen verdienten 2:0-Sieg feiern.

Der Auftakt in die neue Saison der 1. Klasse Ost (NÖ) verlief damit für den Sportklub Breitenfurt erfolgreich, während der SV Zwölfaxing trotz einer kämpferischen Leistung ohne Punkte blieb.

1. Klasse Ost: Zwölfaxing : Breitenfurt - 0:2 (0:0)

67 Rafael Reisinger 0:2

52 Nicola Magdelinic 0:1

