Dominanter Auftritt: ASC Götzendorf besiegt SVg Guntramsdorf deutlich mit 5:1

In einem torreichen Spiel der 1. Klasse Ost (NÖ) konnte der ASC Götzendorf, vor etwa 130 Zuschauern, einen beeindruckenden 5:1-Auswärtssieg gegen die SVg Guntramsdorf feiern. Schon früh in der ersten Halbzeit stellten die Gäste die Weichen auf Sieg und ließen der Heimmannschaft kaum Chancen. Trotz eines Ehrentreffers durch Alexander Nikischer für die Guntramsdorfer war der Sieg des ASC Götzendorf nie wirklich in Gefahr.

Blitzstart der Gäste

Die Partie zwischen der SVg Guntramsdorf und dem ASC Götzendorf begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 13. Minute gingen die Götzendorfer durch Soma Lörinczy mit 1:0 in Führung. Lörinczy setzte sich nach einem gelungenen Spielzug durch und brachte den Ball souverän im Netz unter.

Nur drei Minuten später, in der 16. Minute, erhöhte Maximilian Steininger auf 2:0 für die Gäste. Ein weiteres Mal zeigte sich die Defensive der Guntramsdorfer nicht aufmerksam genug, und Steininger nutzte die Gelegenheit eiskalt aus. Die frühen Tore setzten die Heimmannschaft merklich unter Druck und ließen den ASC Götzendorf selbstbewusst aufspielen.

Die Götzendorfer dominierten das Spielgeschehen und konnten in der 22. Minute ihre Führung weiter ausbauen. Wieder war es Soma Lörinczy, der nach einem präzisen Zuspiel zum 3:0 für die Gäste einnetzte. Die Sportvereinigung Guntramsdorf fand in dieser Phase kein Mittel, um die Offensive der Gäste zu stoppen.

Guntramsdorf kämpft, Götzendorf bleibt überlegen

Mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung für den ASC Götzendorf gingen beide Mannschaften in die Halbzeitpause. Die SVg Guntramsdorf versuchte in der zweiten Halbzeit, das Blatt zu wenden, doch die Gäste machten frühzeitig alle Hoffnungen zunichte. In der 49. Minute erhöhte Dominic Hlavac auf 4:0 für den ASC Götzendorf. Mit einem kraftvollen Abschluss ließ er dem Torhüter der Guntramsdorfer keine Chance.

Trotz des hohen Rückstands gab die SVg Guntramsdorf nicht auf und konnte in der 55. Minute durch Alexander Nikischer auf 1:4 verkürzen. Nikischer zeigte dabei viel Geschick und Durchsetzungsvermögen, als er den Ball im gegnerischen Tor unterbrachte. Dieser Treffer brachte jedoch nur kurzzeitig Hoffnung für die Heimmannschaft, da die Gäste weiterhin das Spiel kontrollierten.

In der Schlussphase setzte der ASC Götzendorf den Schlusspunkt der Partie. In der 90. Minute erzielte Jonas Kürner das 5:1 und machte damit den klaren Sieg der Gäste perfekt. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter das Spiel, und die Götzendorfer konnten einen wohlverdienten Auswärtssieg feiern.

Der ASC Götzendorf zeigte über die gesamte Spielzeit hinweg eine starke Leistung und verdiente sich die drei Punkte durch eine überzeugende Offensiv- und Defensivarbeit. Für die SVg Guntramsdorf gilt es nun, die richtigen Schlüsse aus dieser Partie zu ziehen und sich auf die kommenden Aufgaben zu fokussieren.

1. Klasse Ost: Guntramsdorf : Götzendorf - 1:5 (0:3)

90 Jonas Kürner 1:5

55 Alexander Nikischer 1:4

49 Dominic Hlavac 0:4

22 Soma Lörinczy 0:3

16 Maximilian Steininger 0:2

13 Soma Lörinczy 0:1

