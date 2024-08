Effiziente Velmer gewinnen hoch in Göttlesbrunn. Der FSV Velm holt souverän 3 Punkte gegen den SC Göttlesbrunn-Arbesthal

Spielberichte

Ein spannendes Aufeinandertreffen in der 1. Klasse Ost (NÖ) endete mit einem deutlichen 4:1-Sieg des FSV Velm gegen den SC Göttlesbrunn - Arbesthal. Bereits früh in der Partie setzten die Velmer die Weichen auf Sieg und ließen dem Sportclub Göttlesbrunn kaum Chancen. Trotz eines späten Ehrentreffers der Göttlesbrunner konnte die Heimmannschaft die überlegenen Gäste nicht ernsthaft gefährden.

Frühe Führung für FSV Velm

Die Begegnung begann mit einem schnellen Tor der Velmer. Bereits in der 8. Spielminute erzielte Haci Kocbay das 1:0 für den Freizeitsportverein Velm und setzte damit ein frühes Zeichen. Nur wenige Minuten später, in der 12. Minute, legte Michael Burdis nach und erhöhte auf 2:0. Der Sportclub Göttlesbrunn war sichtlich überrascht von dem energischen Auftreten der Gäste und fand nur schwer ins Spiel. Besonders defensiv hatte Göttlesbrunn- Arbesthal Schwierigkeiten

Die erste Halbzeit stand eindeutig im Zeichen des FSV Velm. Die Göttlesbrunner versuchten, sich gegen den Druck zu wehren, aber die Velmer agierten geschickt und ließen kaum Raum für Gegenangriffe. Schmerzlich vermisst haben die Göttlesbrunner womöglich ihren pfeilschnellen Flügelstürmer Matthias Almstädter, der schon seit einigen Jahren ein wichtiger Teil der Offensivmaschinerie des SCGA ist. Mit dem Halbzeitstand von 0:2 ging es in die Kabinen, und es war klar, dass der SC Göttlesbrunn - Arbesthal eine deutliche Leistungssteigerung benötigen würde, um das Spiel noch zu drehen.

Fortsetzung der Dominanz in der zweiten Halbzeit

Auch nach der Pause zeigten die Velmer, dass sie das Spielgeschehen kontrollieren konnten. Bereits in der 47. Minute traf Vojce Jankovic, der im Sommer vom FCA11- Rapid Oberlaa kam, zum 3:0 und erhöhte damit den Druck auf die Heimmannschaft. Der Sportclub Göttlesbrunn fand auch in der zweiten Halbzeit kein Rezept gegen die starken Angriffe der Gäste und musste weiterhin eine defensivere Rolle einnehmen.

Die Vorentscheidung fiel schließlich in der 76. Minute, als erneut Vojce Jankovic zuschlug und mit seinem zweiten Treffer des Abends das 4:0 für den FSV Velm markierte. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel praktisch entschieden, und die Göttlesbrunner konnten nur noch versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben.

Dies gelang ihnen schließlich kurz vor dem Ende der Partie. In der 87. Minute erzielte Thomas Gall den Ehrentreffer für den SC Göttlesbrunn - Arbesthal und stellte damit den 1:4-Endstand her. Trotz dieses späten Tores änderte sich nichts mehr am Ausgang des Spiels, und der FSV Velm konnte einen klaren Auswärtssieg feiern.

Mit Effizienz und taktisch effektiven Spielzügen gelang es dem FSV Velm 3 Punkte aus Göttlesbrunn zu entführen. Viele rechneten mit einem Aufeinandertreffen auf Augenhöhe, aber die konterstarken Velmer machten diesen Gedanken den Garaus. Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal muss sich nun nach dieser Niederlage neu sortieren und in den kommenden Spielen versuchen, wieder Punkte zu sammeln und die Ambition, einen Tabellenplatz im vorderen Drittel zu ergattern, unterstreichen.

1. Klasse Ost: Göttlesbrunn - Arbesthal : Velm - 1:4 (0:2)

87 Thomas Gall 1:4

76 Vojce Jankovic 0:4

47 Vojce Jankovic 0:3

12 Michael Burdis 0:2

8 Haci Kocbay 0:1

