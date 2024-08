Trotz Unterzahl: ASK Kaltenleutgeben triumphiert dennoch über ASC Götzendorf mit 3:1

Spielberichte

Details Freitag, 23. August 2024 22:11

In einem spannenden Duell der 2. Runde der 1. Klasse Ost (NÖ) konnte sich der ASK Kaltenleutgeben mit 3:1 gegen den ASC Götzendorf durchsetzen. Die Gäste gingen bereits in der ersten Halbzeit mit zwei Toren in Führung und trotz einer aufopferungsvollen Leistung der Götzendorfer konnte der Rückstand nicht mehr aufgeholt werden. Am Ende besiegelte ein spätes Tor von Elias Roohi Fard den Sieg für Kaltenleutgeben.

Frühe Führung für Kaltenleutgeben

Das Spiel begann sofort mit hoher Intensität. Schon in der 20. Minute konnten die Gäste von Kaltenleutgeben den ersten Treffer markieren. Muriz Turkovic gelang es, die Abwehr der Götzendorfer zu überwinden und das 0:1 zu erzielen. Dieser frühe Rückstand setzte die Götzendorfer unter Druck, die nun versuchten, das Spiel zu kontrollieren und den Ausgleich zu erzielen.

Doch es waren erneut die Gäste, die in der 37. Minute zuschlugen. Michael Krutsch verwandelte eine Vorlage souverän und baute die Führung für Kaltenleutgeben auf 0:2 aus. Die Heim-Mannschaft, der ASC Götzendorf, hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und den Rückstand aufzuholen. Trotz einiger vielversprechender Angriffe blieb es zur Halbzeit beim 0:2 für Kaltenleutgeben.

Aufholjagd des ASC Götzendorf und Entscheidung in der Schlussphase

Nach der Pause kamen die Götzendorfer entschlossen aus der Kabine. In der 62. Minute gelang Lukas Hainzl der Anschlusstreffer zum 1:2, als er nach einer gelungenen Kombination den Ball im Netz unterbrachte. Dieses Tor gab dem ASC Götzendorf neuen Schwung und Hoffnung auf ein Comeback.

Die Aufholjagd wurde durch eine Gelb/Rote Karte für Ilkay Zorlu von Kaltenleutgeben in der 73. Minute immer realistischer. Trotz der numerischen Unterlegenheit hielten die Gäste aus Kaltenleutgeben aber stand und verteidigten ihre Führung mit großer Disziplin.

In der 89. Minute sorgte Elias Roohi Fard dann für die Entscheidung. Mit einem präzisen Schuss erzielte er das 1:3 und besiegelte den Auswärtssieg für Kaltenleutgeben. Der ASC Götzendorf konnte sich von diesem erneuten Rückschlag nicht mehr erholen, und so endete das Spiel nach 95 Minuten mit einem 1:3 für die Gäste.

Die Begegnung wurde von harten Zweikämpfen und intensiven Spielzügen geprägt, aber letztlich war Kaltenleutgeben das effektivere Team und nahm verdient die drei Punkte mit nach Hause. Der ASC Götzendorf muss sich hingegen auf die kommenden Aufgaben konzentrieren und versuchen, aus den gemachten Fehlern zu lernen.

1. Klasse Ost: Götzendorf : Kaltenleutgeben - 1:3 (0:2)

89 Elias Roohi Fard 1:3

62 Lukas Hainzl 1:2

37 Michael Krutsch 0:2

20 Muriz Turkovic 0:1

