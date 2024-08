Kneissl-Festspiele in Perchtoldsdorf

Spielberichte

Im Spiel der 1. Runde in der 1. Klasse Ost konnte der USC Perchtoldsdorf den SC Wolfsthal deutlich mit 4:0 besiegen. Nach einems ausgeglichenen Beginn setzte sich die Heimmannschaft schlussendlich klar durch und sicherte sich die vollen drei Punkte. Lucas Kneissl, der alle vier USC-Treffer erzielte, erlegte die Wolfsthaler quasi im Alleingang.

Ausgeglichene Anfangsphase ohne klare Chancen

Zu Beginn des Spiels waren klare Torchancen Mangelware. In den ersten 20 Minuten gab es auf beiden Seiten keine nennenswerten Torraumszenen. Beide Mannschaften versuchten, ins Spiel zu finden, doch weder Perchtoldsdorf noch die Gäste konnten in dieser Phase das Spiel an sich reißen.

Die erste Torchance des Spiels verbuchten die Gastgeber in der 30. Minute, doch der SC konnte die Situation bereinigen. Die Perchtoldsdorfer setzten danach verstärkt auf Flanken, die jedoch keinen Abnehmer fanden.

Perchtoldsdorf schlägt kurz vor der Pause zu

Mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Gastgeber mehr und mehr die Kontrolle. Nach mehreren Eckbällen und gefährlichen Aktionen war es schließlich in der 44. Minute soweit: Perchtoldsdorf ging durch Lucas Kneissl mit 1:0 in Führung. Kurz darauf war es abermals Kneissl, der auf 2:0 stellte und den Pausenstand fixierte.

Die zweite Halbzeit begann mit einem entschlossenen Auftreten der Perchtoldsdorfer. Bereits in der 51. Minute erhöhten die Heimischen auf 3:0 - einmal mehr durfte sich Kneissl als Torschütze feiern lassen. und machten damit deutlich, dass sie an diesem Tag als Sieger vom Platz gehen wollten. Trotz einiger Wechsel und Bemühungen der Gäste, blieb die Wolfsthaler Offensive weitgehend blass.

Man of the Match erzielt auch den vierten Treffer

In der 70. Minute nahmen die Gastgeber einen Doppelwechsel vor, um frischen Wind in ihr Spiel zu bringen. Die Gäste hingegen versuchten durch mehrere Wechsel, das Spiel positiver zu gestalten, jedoch ohne Erfolg. Die Angriffe der Wolfsthaler führten nicht zum erhofften Torerfolg.

Der Man of the Match machte in Minute 80 endgültig den Deckel drauf, als der 24-jährige Lucas Kneissl mit seinem vierten Treffer am Dienstagabend auf 4:0 erhöhte. Damit war das Spiel endgültig entschieden und die Gastgeber konnten die verbleibenden Minuten souverän über die Bühne bringen. Bis zum Abpfiff in der 100. Minute passierte nichts Entscheidendes, sodass die Perchtoldsdorfer als klare Sieger vom Platz gingen.

