Messermayer wird zum Matchwinner: Göttlesbrunn gewinnt mit 3:2 gegen den ASC Götzendorf Oranjezz

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 00:40

Ein nervenaufreibendes Match zwischen dem Sportclub Göttlesbrunn und den Götzendorfern endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gastgeber. Das Spiel, das in der 3. Runde der 1. Klasse Ost (NÖ) ausgetragen wurde, bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt: schnelle Tore, Wendungen und Spannung bis zur letzten Minute.

Frühe Führung und schnelle Reaktionen

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. Bereits in der 9. Minute gelang es Georg Griessler, den ASC Götzendorf mit 1:0 in Führung zu bringen. Die Göttlesbrunner ließen sich jedoch nicht lange bitten und schlugen in der 26. Minute durch Johannes Weber zurück, der zum 1:1 ausglich. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften ihre Offensivqualitäten unter Beweis stellten.

Als das Spiel sich der Halbzeit näherte, legte der Sportclub Göttlesbrunn noch einmal nach. In der 43. Minute war es Moritz Messermayer, der die Heimfans jubeln ließ und seine Mannschaft mit 2:1 in Führung brachte. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Dramatische zweite Halbzeit

Die zweite Hälfte begann genauso aufregend wie die erste endete. Die Götzendorfer gaben sich nicht geschlagen und konnten bereits in der 47. Minute durch Lukas Hainzl zum 2:2 ausgleichen. Die Partie war wieder völlig offen, und es war klar, dass beide Teams auf den Sieg drängten.

Doch erneut sollte es Moritz Messermayer sein, der den Unterschied ausmachte. In der 51. Minute erzielte er sein zweites Tor des Abends und brachte den Sportclub Göttlesbrunn erneut in Führung, diesmal mit 3:2. Diese Führung sollten die Gastgeber trotz aller Bemühungen der Götzendorfer bis zum Schlusspfiff verteidigen.

Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 3:2-Sieg für die Göttlesbrunner. Es war ein packendes Match, das den Fans auf beiden Seiten viel Freude und Nervenkitzel bot. Besonders hervorzuheben ist das Göttlesbrunn- Eigengewächs Moritz Messermayer, der mit seinem Doppelpack den Unterschied ausmachte.

1. Klasse Ost: Göttlesbrunn - Arbesthal : Götzendorf - 3:2 (2:1)

51 Moritz Messermayer 3:2

47 Lukas Hainzl 2:2

43 Moritz Messermayer 2:1

26 Johannes Weber 1:1

9 Georg Griessler 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.