ASK Kaltenleutgeben beendet die Siegesserie des USC Perchtoldsdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 23:40

In einem spannenden Aufeinandertreffen in der 1. Klasse Ost (NÖ) konnte sich der Arbeitersportklub Kaltenleutgeben gegen den USC Perchtoldsdorf mit 2:0 durchsetzen. Beide Mannschaften zeigten sich von Beginn an engagiert und lieferten sich einen intensiven Kampf um die drei Punkte. Während die erste Halbzeit torlos blieb, brachten die Gastgeber in der zweiten Hälfte das Spiel endgültig an sich. Sebastian Obermayer und Michael Krutsch erzielten die entscheidenden Tore für Kaltenleutgeben.

Ein ausgeglichenes Spiel in der ersten Halbzeit

Von Beginn an war klar, dass beide Teams nach vorne spielen wollten. Bereits nach sieben Minuten wurden leichte Vorteile für die Perchtoldsdorfer deutlich, doch auch der Arbeitersportklub Kaltenleutgeben zeigte sich bemüht, Druck aufzubauen.

In der 27. Minute kam es zu einer starken Parade des Heimgoalies Florian Grois, der einen gefährlichen Angriff der Gäste souverän abwehrte. Kurz vor der Halbzeit, in der 39. Minute, hatte Michael Krutsch eine gute Chance für Kaltenleutgeben, wurde jedoch im Abseits zurückgepfiffen. Eine Minute später sorgte ein gefährlicher Kopfball der Perchtoldsdorfer für Aufregung, doch auch hier konnte der Goalie von Kaltenleutgeben parieren. So ging es ohne Tore in die Halbzeitpause.

Kaltenleutgeben entscheidet das Spiel in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff drängten beide Teams weiter auf den Führungstreffer. In der 57. Minute hatte Kaltenleutgeben eine große Chance, als ein Schuss aus spitzem Winkel knapp an der langen Stange vorbeiging. Drei Minuten später, in der 60. Minute, war es erneut der Arbeitersportklub Kaltenleutgeben, der am Drücker war und durch Stjepan Gabelic eine Top-Chance verzeichnete.

Die Gäste aus Perchtoldsdorf versuchten ihrerseits in der 73. Minute, durch einen Vorstoß den Führungstreffer zu erzielen, doch ein Schuss ging über die Latte. Nur fünf Minuten später fiel schließlich das erste Tor des Spiels: Michael Krutsch, der Kapitän von Kaltenleutgeben, traf zum erlösenden 1:0. Damit setzte er ein klares Zeichen und brachte sein Team in Führung.

In der 82. Minute bekam Kaltenleutgeben die Möglichkeit, per Elfmeter die Führung auszubauen. Sebastian Obermayer trat an und verwandelte sicher zum 2:0. Damit war das Spiel praktisch entschieden, auch wenn die Perchtoldsdorfer weiterhin kämpften. Die endgültige Entscheidung brachte die 87. Minute, als erneut ein Elfmeter für Kaltenleutgeben gegeben wurde. Obwohl keine weiteren Tore mehr fielen, zeigte der Arbeitersportklub Kaltenleutgeben eine souveräne Leistung bis zum Abpfiff in der 91. Minute.

Mit diesem 2:0-Sieg sicherte sich Kaltenleutgeben wichtige Punkte in der 3. Runde der 1. Klasse Ost (NÖ). Das Spiel zeigte, wie ausgeglichen die beiden Mannschaften agierten, doch letztlich war es die Effizienz vor dem Tor, die den Unterschied ausmachte. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Michael Krutsch und Sebastian Obermayer, die mit ihren Toren den Sieg sicherten.

1. Klasse Ost: Kaltenleutgeben : Perchtoldsdorf - 2:0 (0:0)

82 Sebastian Obermayer 2:0

78 Michael Krutsch 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.