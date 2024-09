SK Breitenfurt führt den Erfolgslauf in Kleinneusiedl fort

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 23:45

In einem packenden Spiel der 1. Klasse Ost (NÖ) setzte sich der SK Breitenfurt gegen den ASK Klein-Neusiedl mit einem Endstand von 3:1 durch. Trotz eines späten Anschlusstreffers von Peter Kratz konnte der Arbeitersportklub Kleinneusiedl-Enzersdorf/F. die Niederlage nicht mehr abwenden. Die Breitenfurter zeigten eine starke Leistung und sicherten sich verdient die drei Punkte.

Erste Halbzeit: Führung für Breitenfurt

Das Spiel begann mit intensiven Aktionen beider Mannschaften. Bereits in der 34. Minute gelang es dem Sportklub Breitenfurt, das erste Tor der Partie zu erzielen. Rafael Reisinger traf zum 0:1 und brachte die Gäste in Führung. Der ASK Klein-Neusiedl versuchte, schnell zu reagieren, aber die Defensive der Breitenfurter stand sicher und ließ keine gefährlichen Aktionen zu.

In der verbleibenden Zeit der ersten Halbzeit bemühten sich die Gastgeber, den Ausgleich zu erzielen. Doch trotz einiger guter Chancen gelang es ihnen nicht, den Ball im Netz unterzubringen. Die Gäste verteidigten gut und gingen mit einer knappen 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Breitenfurt baut die Führung aus

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Breitenfurter den Druck und kamen in der 62. Minute zu ihrem zweiten Tor. Valentin Rumetshofer schloss einen gut herausgespielten Angriff erfolgreich ab und baute die Führung auf 0:2 aus. Der ASK Klein-Neusiedl stand nun vor der schwierigen Aufgabe, einen Zwei-Tore-Rückstand aufzuholen.

In der 85. Minute keimte kurzzeitig Hoffnung für den ASK Klein-Neusiedl auf, als Peter Kratz das 1:2 erzielte. Mit einem präzisen Schuss aus kurzer Distanz ließ er dem Torhüter der Breitenfurter keine Chance. Doch nur zwei Minuten später, in der 87. Minute, antworteten die Gäste mit einem weiteren Treffer. Jakob Rumetshofer stellte mit seinem Tor zum 1:3 den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und machte damit die Hoffnungen der Gastgeber zunichte.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und der Sportklub Breitenfurt brachte die Führung sicher über die Zeit. Als der Schlusspfiff ertönte, stand es 1:3, und die Breitenfurter konnten sich über einen verdienten Auswärtssieg freuen.

1. Klasse Ost: Klein-Neusiedl : Breitenfurt - 1:3 (0:1)

87 Jakob Rumetshofer 1:3

85 Peter Kratz 1:2

62 Valentin Rumetshofer 0:2

34 Rafael Reisinger 0:1

