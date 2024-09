USC Perchtoldsdorf triumphiert knapp gegen SC Göttlesbrunn - Arbesthal

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 01:17

In einem hart umkämpften Spiel setzte sich der USC Perchtoldsdorf am Ende knapp mit 3:2 gegen den SC Göttlesbrunn - Arbesthal durch. Schon in der ersten Halbzeit legten die Perchtoldsdorfer den Grundstein für ihren Erfolg, während die Gäste in der zweiten Hälfte noch einmal alles versuchten, um das Spiel zu drehen. Besonders Lucas Kneissl und Igor Puljic sorgten mit ihren Toren für wichtige Akzente beim Sportclub Perchtoldsdorf.

Starke erste Halbzeit des USC Perchtoldsdorf

Die Partie begann mit einem frühen Tor für den USC Perchtoldsdorf. Bereits in der 15. Minute brachte Lucas Kneissl die Perchtoldsdorfer mit einem gezielten Schuss in Führung. Zwei Minuten später war es Igor Puljic, der auf 2:0 erhöhte. Ein perfekter Start für die Gastgeber, die damit die Weichen für das Spiel stellten und den Sportclub Göttlesbrunn unter Druck setzten.

Die Göttlesbrunner versuchten, sich von diesem Doppelschlag zu erholen und ihre eigenen Chancen zu kreieren. Doch die Defensive des USC Perchtoldsdorf stand zunächst sicher und ließ wenig zu. So ging es mit einem 2:0 in die Halbzeitpause, und die Gastgeber konnten sich für ihren starken Beginn belohnen.

Spannende zweite Halbzeit mit Dramatik bis zum Schluss

Nach der Pause kamen die Göttlesbrunner entschlossen aus der Kabine und zeigten, dass sie das Spiel noch nicht abgeschrieben hatten. In der 51. Minute war es Mathias Almstädter, der den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte und neue Hoffnung in das Spiel der Gäste brachte. Plötzlich war das Spiel wieder offen, und der Sportclub Göttlesbrunn drängte auf den Ausgleich.

Doch der USC Perchtoldsdorf antwortete postwendend. In der 67. Minute stellte Lucas Kneissl mit seinem zweiten Treffer des Tages den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Sein präziser Schuss ließ dem Torwart der Göttlesbrunner keine Chance und brachte den Sportclub Perchtoldsdorf mit 3:1 in Führung.

Die Göttlesbrunner gaben jedoch nicht auf und kämpften bis zur letzten Minute. In der Nachspielzeit war es Tobias Puchinger, der das 3:2 erzielte und somit noch einmal Spannung ins Spiel brachte. Doch es war zu spät für den Sportclub Göttlesbrunn, um das Blatt noch zu wenden. Der USC Perchtoldsdorf verteidigte die knappe Führung und konnte am Ende einen wichtigen Sieg feiern.

Mit diesem Erfolg festigten die Perchtoldsdorfer ihre Position in der Tabelle und zeigten, dass sie auch in engen Spielen die Nerven behalten können. Für die Göttlesbrunner hingegen war es eine bittere Niederlage, nachdem sie in der zweiten Halbzeit eine starke Aufholjagd gezeigt hatten.

1. Klasse Ost: Perchtoldsdorf : Göttlesbrunn - Arbesthal - 3:2 (2:0)

91 Tobias Puchinger 3:2

67 Lucas Kneissl 3:1

51 Mathias Almstädter 2:1

17 Igor Puljic 2:0

15 Lucas Kneissl 1:0

